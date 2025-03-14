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В России снизится пошлина на экспорт пшеницы - 14.03.2025, ПРАЙМ
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В России снизится пошлина на экспорт пшеницы
В России снизится пошлина на экспорт пшеницы - 14.03.2025, ПРАЙМ
В России снизится пошлина на экспорт пшеницы
Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 19 по 25 марта снизится до 2403 рубля за тонну, на ячмень - до 761,9 рубля, а на кукурузу - до 1803,6 рубля за... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T17:47+0300
2025-03-14T17:47+0300
сельское хозяйство
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 19 по 25 марта снизится до 2403 рубля за тонну, на ячмень - до 761,9 рубля, а на кукурузу - до 1803,6 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 243,4 доллара за тонну, на ячмень - 204 доллара, на кукурузу - при цене 220,9 доллара за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 12 по 18 марта, составляет 2444,4 рубля за тонну, на вывоз ячменя - 874,8 рубля за тонну, кукурузы - 1925,9 рубля. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
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сельское хозяйство, минсельхоз
Сельское хозяйство, Минсельхоз
17:47 14.03.2025
 
В России снизится пошлина на экспорт пшеницы

Минсельхоз: пошлина на экспорт пшеницы из России снизится до 2403 руб за тонну

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкКолосья пшеницы на поле
Колосья пшеницы на поле - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 19 по 25 марта снизится до 2403 рубля за тонну, на ячмень - до 761,9 рубля, а на кукурузу - до 1803,6 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза РФ.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 243,4 доллара за тонну, на ячмень - 204 доллара, на кукурузу - при цене 220,9 доллара за тонну.
Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 12 по 18 марта, составляет 2444,4 рубля за тонну, на вывоз ячменя - 874,8 рубля за тонну, кукурузы - 1925,9 рубля.
В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
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