https://1prime.ru/20250314/pshenitsa-855800983.html

В России снизится пошлина на экспорт пшеницы

В России снизится пошлина на экспорт пшеницы - 14.03.2025, ПРАЙМ

В России снизится пошлина на экспорт пшеницы

Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 19 по 25 марта снизится до 2403 рубля за тонну, на ячмень - до 761,9 рубля, а на кукурузу - до 1803,6 рубля за... | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T17:47+0300

2025-03-14T17:47+0300

2025-03-14T17:47+0300

сельское хозяйство

минсельхоз

https://cdnn.1prime.ru/img/84147/18/841471837_0:133:3071:1860_1920x0_80_0_0_a5520f2929f93d26a00c907812982823.jpg

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 19 по 25 марта снизится до 2403 рубля за тонну, на ячмень - до 761,9 рубля, а на кукурузу - до 1803,6 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 243,4 доллара за тонну, на ячмень - 204 доллара, на кукурузу - при цене 220,9 доллара за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 12 по 18 марта, составляет 2444,4 рубля за тонну, на вывоз ячменя - 874,8 рубля за тонну, кукурузы - 1925,9 рубля. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.

https://1prime.ru/20250313/pshenitsa-855739343.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, минсельхоз