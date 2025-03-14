Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин в четверг поздно вечером принял Уиткоффа, заявили в Кремле - 14.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250314/putin-855788698.html
Путин в четверг поздно вечером принял Уиткоффа, заявили в Кремле
Путин в четверг поздно вечером принял Уиткоффа, заявили в Кремле - 14.03.2025, ПРАЙМ
Путин в четверг поздно вечером принял Уиткоффа, заявили в Кремле
Владимир Путин поздно вечером 13 марта принял спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа. Об этом сообщил официальный представитель Кремля... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T12:48+0300
2025-03-14T13:19+0300
политика
рф
сша
общество
стив уиткофф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/07/854758053_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_b9adaa09f1bc2d53f4f19fb59a2c656b.jpg
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Владимир Путин поздно вечером 13 марта принял спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Он (Уиткофф - ред.) вчера был здесь. Вчера поздно вечером он был принят президентом Путиным", - отметил он в беседе с журналистами.По словам пресс-секретаря президента, Путин передал через Уиткоффа информацию и дополнительные сигналы для Трампа. Кроме того, Москва получила от Вашингтона дополнительные сведения по Украине.Песков также добавил, что как Россия, так и США признают необходимость разговора между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Тем не менее, встреча между лидерами двух стран будет назначена после того, как Уиткофф передаст всю информацию, полученную в Москве президенту Трампу.Официальный представитель Кремля заметил, что российский лидер разделяет позицию главы Белого дома по урегулированию на Украине, но он также озвучил ряд вопросов, на которые необходимо совместно найти ответ.
https://1prime.ru/20250314/baku-855773686.html
рф
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/07/854758053_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_5c3e04181d878197fc2dfeb1f0751146.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рф, сша, общество , стив уиткофф, владимир путин
Политика, РФ, США, Общество , Стив Уиткофф, Владимир Путин
12:48 14.03.2025 (обновлено: 13:19 14.03.2025)
 
Путин в четверг поздно вечером принял Уиткоффа, заявили в Кремле

Песков: Путин в четверг поздно вечером принял Уиткоффа

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным
Президент Владимир Путин встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Владимир Путин поздно вечером 13 марта принял спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Он (Уиткофф - ред.) вчера был здесь. Вчера поздно вечером он был принят президентом Путиным", - отметил он в беседе с журналистами.
По словам пресс-секретаря президента, Путин передал через Уиткоффа информацию и дополнительные сигналы для Трампа. Кроме того, Москва получила от Вашингтона дополнительные сведения по Украине.
Песков также добавил, что как Россия, так и США признают необходимость разговора между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Тем не менее, встреча между лидерами двух стран будет назначена после того, как Уиткофф передаст всю информацию, полученную в Москве президенту Трампу.
Официальный представитель Кремля заметил, что российский лидер разделяет позицию главы Белого дома по урегулированию на Украине, но он также озвучил ряд вопросов, на которые необходимо совместно найти ответ.
Самолет Gulfstream G650ER - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
Самолет спецпосланника Трампа Уиткоффа покинул Москву
05:09
 
ПолитикаРФСШАОбществоСтив УиткоффВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала