https://1prime.ru/20250314/putin-855788698.html

Путин в четверг поздно вечером принял Уиткоффа, заявили в Кремле

Путин в четверг поздно вечером принял Уиткоффа, заявили в Кремле - 14.03.2025, ПРАЙМ

Путин в четверг поздно вечером принял Уиткоффа, заявили в Кремле

Владимир Путин поздно вечером 13 марта принял спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа. Об этом сообщил официальный представитель Кремля... | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T12:48+0300

2025-03-14T12:48+0300

2025-03-14T13:19+0300

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Владимир Путин поздно вечером 13 марта принял спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Он (Уиткофф - ред.) вчера был здесь. Вчера поздно вечером он был принят президентом Путиным", - отметил он в беседе с журналистами.По словам пресс-секретаря президента, Путин передал через Уиткоффа информацию и дополнительные сигналы для Трампа. Кроме того, Москва получила от Вашингтона дополнительные сведения по Украине.Песков также добавил, что как Россия, так и США признают необходимость разговора между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Тем не менее, встреча между лидерами двух стран будет назначена после того, как Уиткофф передаст всю информацию, полученную в Москве президенту Трампу.Официальный представитель Кремля заметил, что российский лидер разделяет позицию главы Белого дома по урегулированию на Украине, но он также озвучил ряд вопросов, на которые необходимо совместно найти ответ.

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рф, сша, общество , стив уиткофф, владимир путин