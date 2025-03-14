https://1prime.ru/20250314/putin-855788698.html
Путин в четверг поздно вечером принял Уиткоффа, заявили в Кремле
Путин в четверг поздно вечером принял Уиткоффа, заявили в Кремле - 14.03.2025, ПРАЙМ
Путин в четверг поздно вечером принял Уиткоффа, заявили в Кремле
Владимир Путин поздно вечером 13 марта принял спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа. Об этом сообщил официальный представитель Кремля... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T12:48+0300
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Владимир Путин поздно вечером 13 марта принял спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Он (Уиткофф - ред.) вчера был здесь. Вчера поздно вечером он был принят президентом Путиным", - отметил он в беседе с журналистами.По словам пресс-секретаря президента, Путин передал через Уиткоффа информацию и дополнительные сигналы для Трампа. Кроме того, Москва получила от Вашингтона дополнительные сведения по Украине.Песков также добавил, что как Россия, так и США признают необходимость разговора между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Тем не менее, встреча между лидерами двух стран будет назначена после того, как Уиткофф передаст всю информацию, полученную в Москве президенту Трампу.Официальный представитель Кремля заметил, что российский лидер разделяет позицию главы Белого дома по урегулированию на Украине, но он также озвучил ряд вопросов, на которые необходимо совместно найти ответ.
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рф, сша, общество , стив уиткофф, владимир путин
Политика, РФ, США, Общество , Стив Уиткофф, Владимир Путин
Путин в четверг поздно вечером принял Уиткоффа, заявили в Кремле
Песков: Путин в четверг поздно вечером принял Уиткоффа
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Владимир Путин поздно вечером 13 марта принял спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Он (Уиткофф - ред.) вчера был здесь. Вчера поздно вечером он был принят президентом Путиным", - отметил он в беседе с журналистами.
По словам пресс-секретаря президента, Путин передал через Уиткоффа информацию и дополнительные сигналы для Трампа. Кроме того, Москва получила от Вашингтона дополнительные сведения по Украине.
Песков также добавил, что как Россия, так и США признают необходимость разговора между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Тем не менее, встреча между лидерами двух стран будет назначена после того, как Уиткофф передаст всю информацию, полученную в Москве президенту Трампу.
Официальный представитель Кремля заметил, что российский лидер разделяет позицию главы Белого дома по урегулированию на Украине, но он также озвучил ряд вопросов, на которые необходимо совместно найти ответ.
Самолет спецпосланника Трампа Уиткоффа покинул Москву