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"Не случайно". Путин послал жесткий сигнал Западу, сообщили эксперты
"Не случайно". Путин послал жесткий сигнал Западу, сообщили эксперты - 14.03.2025, ПРАЙМ
"Не случайно". Путин послал жесткий сигнал Западу, сообщили эксперты
Президент РФ Владимир Путин не случайно говорил о создании буферной зоны вдоль украинской границы без подробностей и не случайно облачился в военную форму в... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T16:31+0300
2025-03-14T16:31+0300
2025-03-14T16:32+0300
политика
владимир путин
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин не случайно говорил о создании буферной зоны вдоль украинской границы без подробностей и не случайно облачился в военную форму в ходе посещения Курской области. Такое мнение в беседе с "МК" высказал глава Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.Напомнив, что российский президент многократно говорил о создании некоей буферной зоны вдоль украинской границы, не уточняя деталей, Кашин предположил, что "буферная зона в глубину должна превышать, вероятно, максимальную дальность стрельбы имеющихся у Украины ракетных и артиллерийских систем, чтобы гарантировать безопасность населения на российской территории".При этом он выразил уверенность, что вопрос буферной зоны будет обязательно поднят на переговорах между Россией и Соединенными Штатами."Будет многоэтапный, многоступенчатый процесс и, видимо, на каком-то этапе встанет вопрос о том, что надо вводить этот элемент — зону безопасности", – отметил эксперт.Вместе с тем Кашин пояснил, зачем Путину потребовалось предстать в Курской области в военной форме."Это сигнал. Как и само посещение Курской области, - заявил эксперт. - Сигнал, что у России есть некие довольно жесткие позиции в ходе предстоящих переговоров".
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Политика, Владимир Путин, Курская область, ЗАПАД
"Не случайно". Путин послал жесткий сигнал Западу, сообщили эксперты
Эксперт: Путин умышленно говорил о буферной зоне вдоль границы без подробностей
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ.
Президент РФ Владимир Путин не случайно говорил о создании буферной зоны вдоль украинской границы без подробностей и не случайно облачился в военную форму в ходе посещения Курской области. Такое мнение в беседе с "МК"
высказал глава Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.
Напомнив, что российский президент многократно говорил о создании некоей буферной зоны вдоль украинской границы, не уточняя деталей, Кашин предположил, что "буферная зона в глубину должна превышать, вероятно, максимальную дальность стрельбы имеющихся у Украины ракетных и артиллерийских систем, чтобы гарантировать безопасность населения на российской территории".
При этом он выразил уверенность, что вопрос буферной зоны будет обязательно поднят на переговорах между Россией и Соединенными Штатами.
"Будет многоэтапный, многоступенчатый процесс и, видимо, на каком-то этапе встанет вопрос о том, что надо вводить этот элемент — зону безопасности", – отметил эксперт.
Трамп заявил, что хотел бы встретиться с Путиным
Вместе с тем Кашин пояснил, зачем Путину потребовалось предстать в Курской области в военной форме.
"Это сигнал. Как и само посещение Курской области, - заявил эксперт. - Сигнал, что у России есть некие довольно жесткие позиции в ходе предстоящих переговоров".