https://1prime.ru/20250314/putin-855797496.html

"Не случайно". Путин послал жесткий сигнал Западу, сообщили эксперты

"Не случайно". Путин послал жесткий сигнал Западу, сообщили эксперты - 14.03.2025, ПРАЙМ

"Не случайно". Путин послал жесткий сигнал Западу, сообщили эксперты

Президент РФ Владимир Путин не случайно говорил о создании буферной зоны вдоль украинской границы без подробностей и не случайно облачился в военную форму в... | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T16:31+0300

2025-03-14T16:31+0300

2025-03-14T16:32+0300

политика

владимир путин

курская область

запад

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин не случайно говорил о создании буферной зоны вдоль украинской границы без подробностей и не случайно облачился в военную форму в ходе посещения Курской области. Такое мнение в беседе с "МК" высказал глава Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.Напомнив, что российский президент многократно говорил о создании некоей буферной зоны вдоль украинской границы, не уточняя деталей, Кашин предположил, что "буферная зона в глубину должна превышать, вероятно, максимальную дальность стрельбы имеющихся у Украины ракетных и артиллерийских систем, чтобы гарантировать безопасность населения на российской территории".При этом он выразил уверенность, что вопрос буферной зоны будет обязательно поднят на переговорах между Россией и Соединенными Штатами."Будет многоэтапный, многоступенчатый процесс и, видимо, на каком-то этапе встанет вопрос о том, что надо вводить этот элемент — зону безопасности", – отметил эксперт.Вместе с тем Кашин пояснил, зачем Путину потребовалось предстать в Курской области в военной форме."Это сигнал. Как и само посещение Курской области, - заявил эксперт. - Сигнал, что у России есть некие довольно жесткие позиции в ходе предстоящих переговоров".

https://1prime.ru/20250313/tramp-855766515.html

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владимир путин, курская область, запад