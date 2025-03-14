https://1prime.ru/20250314/putin-855797641.html

Путин провел телефонный разговор с Пашиняном

Путин провел телефонный разговор с Пашиняном - 14.03.2025, ПРАЙМ

Путин провел телефонный разговор с Пашиняном

Президент России Владимир Путин созвонился с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, разговор состоялся по инициативе армянской стороны,... | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T16:33+0300

2025-03-14T16:33+0300

2025-03-14T16:34+0300

политика

россия

никол пашинян

владимир путин

армения

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин созвонился с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, разговор состоялся по инициативе армянской стороны, сообщила пресс-служба Кремля. "По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном", - говорится в сообщении.В ходе разговора с российским лидером Пашинян подтвердил свое участие в юбилейных торжествах 9 мая в Москве по случаю 80-летия Победы.Путин в свою очередь заметил, что Россия всегда выступала и выступает за нормализацию армяно-азербайджанских отношений в интересах обеспечения безопасности, стабильности и устойчивого социально-экономического развития в закавказском регионе.

https://1prime.ru/20250117/razgovor-854278212.html

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россия, никол пашинян, владимир путин, армения