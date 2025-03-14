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Путин провел телефонный разговор с Пашиняном
Путин провел телефонный разговор с Пашиняном - 14.03.2025, ПРАЙМ
Путин провел телефонный разговор с Пашиняном
Президент России Владимир Путин созвонился с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, разговор состоялся по инициативе армянской стороны,... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T16:33+0300
2025-03-14T16:33+0300
2025-03-14T16:34+0300
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин созвонился с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, разговор состоялся по инициативе армянской стороны, сообщила пресс-служба Кремля. "По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном", - говорится в сообщении.В ходе разговора с российским лидером Пашинян подтвердил свое участие в юбилейных торжествах 9 мая в Москве по случаю 80-летия Победы.Путин в свою очередь заметил, что Россия всегда выступала и выступает за нормализацию армяно-азербайджанских отношений в интересах обеспечения безопасности, стабильности и устойчивого социально-экономического развития в закавказском регионе.
https://1prime.ru/20250117/razgovor-854278212.html
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россия, никол пашинян, владимир путин, армения
Политика, РОССИЯ, Никол Пашинян, Владимир Путин, АРМЕНИЯ
Путин провел телефонный разговор с Пашиняном
Путин созвонился с Пашиняном, разговор состоялся по инициативе армянской стороны
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин созвонился с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, разговор состоялся по инициативе армянской стороны, сообщила пресс-служба Кремля.
"По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном", - говорится в сообщении.
В ходе разговора с российским лидером Пашинян подтвердил свое участие в юбилейных торжествах 9 мая в Москве по случаю 80-летия Победы.
Путин в свою очередь заметил, что Россия всегда выступала и выступает за нормализацию армяно-азербайджанских отношений в интересах обеспечения безопасности, стабильности и устойчивого социально-экономического развития в закавказском регионе.
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