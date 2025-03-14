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Путину звонили с Украины, сообщил Лукашенко - 14.03.2025, ПРАЙМ
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Путину звонили с Украины, сообщил Лукашенко
Путину звонили с Украины, сообщил Лукашенко - 14.03.2025, ПРАЙМ
Путину звонили с Украины, сообщил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что российскому президенту Владимиру Путину звонили с Украины, но это пока не публичная информация. | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T18:49+0300
2025-03-14T18:53+0300
политика
александр лукашенко
владимир путин
украина
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что российскому президенту Владимиру Путину звонили с Украины, но это пока не публичная информация.Лукашенко высказал мнение, что в настоящее время на Украине нет договороспособных политиков."А мы же все равно разговариваем с ними. Надо разговаривать с теми, кто этого хочет. Ну мы не видим такого страстного желания разговаривать с нами, с Россией и так далее. Хотя я не буду говорить, пусть Владимир Владимирович (Путин - ред.) скажет. Он разговаривал с ними. Они ему звонили, рассказывали. Он разговаривал с некоторыми. Это непубличная была договоренность, что они будут говорить", - сказал Лукашенко в интервью российской журналистке Ольге Скабеевой, фрагмент которого она опубликовала в своем Telegram-канале.Президент Белоруссии подчеркнул, что пока это непубличная информация, пока ее не обнародует российский президент. "Я таких полномочий не имею, но он мне рассказывал", - добавил Лукашенко.
https://1prime.ru/20250313/lukashenko-855764309.html
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александр лукашенко, владимир путин, украина
Политика, Александр Лукашенко, Владимир Путин, УКРАИНА
18:49 14.03.2025 (обновлено: 18:53 14.03.2025)
 
Путину звонили с Украины, сообщил Лукашенко

Лукашенко: Путину звонили с Украины, но это пока непубличная информация

© POOL | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
© POOL
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что российскому президенту Владимиру Путину звонили с Украины, но это пока не публичная информация.
Лукашенко высказал мнение, что в настоящее время на Украине нет договороспособных политиков.
"А мы же все равно разговариваем с ними. Надо разговаривать с теми, кто этого хочет. Ну мы не видим такого страстного желания разговаривать с нами, с Россией и так далее. Хотя я не буду говорить, пусть Владимир Владимирович (Путин - ред.) скажет. Он разговаривал с ними. Они ему звонили, рассказывали. Он разговаривал с некоторыми. Это непубличная была договоренность, что они будут говорить", - сказал Лукашенко в интервью российской журналистке Ольге Скабеевой, фрагмент которого она опубликовала в своем Telegram-канале.
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Лукашенко: у Белоруссии единая позиция с Россией по Украине
Вчера, 19:25
Президент Белоруссии подчеркнул, что пока это непубличная информация, пока ее не обнародует российский президент. "Я таких полномочий не имею, но он мне рассказывал", - добавил Лукашенко.
 
ПолитикаАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинУКРАИНА
 
 
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