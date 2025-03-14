https://1prime.ru/20250314/putin-855802687.html

Путину звонили с Украины, сообщил Лукашенко

Путину звонили с Украины, сообщил Лукашенко - 14.03.2025, ПРАЙМ

Путину звонили с Украины, сообщил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что российскому президенту Владимиру Путину звонили с Украины, но это пока не публичная информация. | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T18:49+0300

2025-03-14T18:49+0300

2025-03-14T18:53+0300

политика

александр лукашенко

владимир путин

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853165351_0:204:2919:1846_1920x0_80_0_0_fe359da1bf7cf75bdd7438419dd5f3cc.jpg

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что российскому президенту Владимиру Путину звонили с Украины, но это пока не публичная информация.Лукашенко высказал мнение, что в настоящее время на Украине нет договороспособных политиков."А мы же все равно разговариваем с ними. Надо разговаривать с теми, кто этого хочет. Ну мы не видим такого страстного желания разговаривать с нами, с Россией и так далее. Хотя я не буду говорить, пусть Владимир Владимирович (Путин - ред.) скажет. Он разговаривал с ними. Они ему звонили, рассказывали. Он разговаривал с некоторыми. Это непубличная была договоренность, что они будут говорить", - сказал Лукашенко в интервью российской журналистке Ольге Скабеевой, фрагмент которого она опубликовала в своем Telegram-канале.Президент Белоруссии подчеркнул, что пока это непубличная информация, пока ее не обнародует российский президент. "Я таких полномочий не имею, но он мне рассказывал", - добавил Лукашенко.

https://1prime.ru/20250313/lukashenko-855764309.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

александр лукашенко, владимир путин, украина