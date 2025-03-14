https://1prime.ru/20250314/putin-855802687.html
Путину звонили с Украины, сообщил Лукашенко
Путину звонили с Украины, сообщил Лукашенко - 14.03.2025, ПРАЙМ
Путину звонили с Украины, сообщил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что российскому президенту Владимиру Путину звонили с Украины, но это пока не публичная информация. | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T18:49+0300
2025-03-14T18:49+0300
2025-03-14T18:53+0300
политика
александр лукашенко
владимир путин
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853165351_0:204:2919:1846_1920x0_80_0_0_fe359da1bf7cf75bdd7438419dd5f3cc.jpg
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что российскому президенту Владимиру Путину звонили с Украины, но это пока не публичная информация.Лукашенко высказал мнение, что в настоящее время на Украине нет договороспособных политиков."А мы же все равно разговариваем с ними. Надо разговаривать с теми, кто этого хочет. Ну мы не видим такого страстного желания разговаривать с нами, с Россией и так далее. Хотя я не буду говорить, пусть Владимир Владимирович (Путин - ред.) скажет. Он разговаривал с ними. Они ему звонили, рассказывали. Он разговаривал с некоторыми. Это непубличная была договоренность, что они будут говорить", - сказал Лукашенко в интервью российской журналистке Ольге Скабеевой, фрагмент которого она опубликовала в своем Telegram-канале.Президент Белоруссии подчеркнул, что пока это непубличная информация, пока ее не обнародует российский президент. "Я таких полномочий не имею, но он мне рассказывал", - добавил Лукашенко.
https://1prime.ru/20250313/lukashenko-855764309.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853165351_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_d06c829902e91ca38acffd97be4a96c5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, владимир путин, украина
Политика, Александр Лукашенко, Владимир Путин, УКРАИНА
Путину звонили с Украины, сообщил Лукашенко
Лукашенко: Путину звонили с Украины, но это пока непубличная информация
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что российскому президенту Владимиру Путину звонили с Украины, но это пока не публичная информация.
Лукашенко высказал мнение, что в настоящее время на Украине нет договороспособных политиков.
"А мы же все равно разговариваем с ними. Надо разговаривать с теми, кто этого хочет. Ну мы не видим такого страстного желания разговаривать с нами, с Россией и так далее. Хотя я не буду говорить, пусть Владимир Владимирович (Путин - ред.) скажет. Он разговаривал с ними. Они ему звонили, рассказывали. Он разговаривал с некоторыми. Это непубличная была договоренность, что они будут говорить", - сказал Лукашенко в интервью российской журналистке Ольге Скабеевой, фрагмент которого она опубликовала в своем Telegram-канале.
Лукашенко: у Белоруссии единая позиция с Россией по Украине
Президент Белоруссии подчеркнул, что пока это непубличная информация, пока ее не обнародует российский президент. "Я таких полномочий не имею, но он мне рассказывал", - добавил Лукашенко.