https://1prime.ru/20250314/putin-855804862.html

Путин обсудил с Совбезом восстановление отношений с США

Путин обсудил с Совбезом восстановление отношений с США - 14.03.2025, ПРАЙМ

Путин обсудил с Совбезом восстановление отношений с США

Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совбеза РФ обсудить тему восстановления российско-американских отношений. | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T19:54+0300

2025-03-14T19:54+0300

2025-03-14T20:03+0300

политика

владимир путин

совбез рф

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совбеза РФ обсудить тему восстановления российско-американских отношений. "В повестке у нас сегодня плановый вопрос по восстановлению российско-американских отношений", - сказал Путин на оперативном совещании.Вместе с тем российский лидер заявил, что президент США Дональд Трамп и его администрация делают все для восстановления отношений России и США."Новая администрация во главе с президентом Трампом делает всё для того, чтобы восстановить хоть что-то из того, что было практически сведено к нулю, уничтожено прежней американской администрацией", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме ВКС.Также Путин отметил, что ситуация в сфере восстановления отношений России и США начинает двигаться.На совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме ВКС Путин сообщил, что действующая администрация президента США во главе с американским лидером Дональдом Трампом делает все для восстановления отношений с Россией."В целом ситуация как бы начинает двигаться. Посмотрим, что из этого получится", - сказал Путин.

https://1prime.ru/20250313/putin-855747280.html

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владимир путин, совбез рф