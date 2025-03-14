https://1prime.ru/20250314/putin-855805080.html

Путин напомнил о многочисленных преступлениях ВСУ в Курской области

Путин напомнил о многочисленных преступлениях ВСУ в Курской области - 14.03.2025, ПРАЙМ

Путин напомнил о многочисленных преступлениях ВСУ в Курской области

Украинские боевики совершили многочисленные преступления против гражданского населения в зоне вторжения в Курской области, заявил президент России Владимир... | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T20:11+0300

2025-03-14T20:11+0300

2025-03-14T20:12+0300

владимир путин

россия

всу

курская область

преступления

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Украинские боевики совершили многочисленные преступления против гражданского населения в зоне вторжения в Курской области, заявил президент России Владимир Путин."Обращаем внимание, что украинские боевики совершили в зоне вторжения многочисленные преступления против гражданского населения", - сказал он, комментируя просьбу президента США Дональда Трампа пощадить украинские войска в Курской области.В среду Путин заявил, что группировка украинских боевиков, которая вторглась в курское приграничье, находится в полной изоляции и под полным огневым контролем. По словам главы государства, ко всем оказавшимся в плену необходимо относиться гуманно в соответствии с законами РФ, но действия пленных, которые совершали преступления против гражданского населения в Курской области, квалифицируются как терроризм. Путин заявил, что иностранные наемники не попадают под действие конвенции об обращении с военнопленными.

https://1prime.ru/20250313/osvobozhdenie-855732721.html

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владимир путин, россия, всу, курская область, преступления