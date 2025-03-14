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Путин напомнил о многочисленных преступлениях ВСУ в Курской области - 14.03.2025, ПРАЙМ
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Путин напомнил о многочисленных преступлениях ВСУ в Курской области
Путин напомнил о многочисленных преступлениях ВСУ в Курской области - 14.03.2025, ПРАЙМ
Путин напомнил о многочисленных преступлениях ВСУ в Курской области
Украинские боевики совершили многочисленные преступления против гражданского населения в зоне вторжения в Курской области, заявил президент России Владимир... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T20:11+0300
2025-03-14T20:12+0300
владимир путин
россия
всу
курская область
преступления
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Украинские боевики совершили многочисленные преступления против гражданского населения в зоне вторжения в Курской области, заявил президент России Владимир Путин."Обращаем внимание, что украинские боевики совершили в зоне вторжения многочисленные преступления против гражданского населения", - сказал он, комментируя просьбу президента США Дональда Трампа пощадить украинские войска в Курской области.В среду Путин заявил, что группировка украинских боевиков, которая вторглась в курское приграничье, находится в полной изоляции и под полным огневым контролем. По словам главы государства, ко всем оказавшимся в плену необходимо относиться гуманно в соответствии с законами РФ, но действия пленных, которые совершали преступления против гражданского населения в Курской области, квалифицируются как терроризм. Путин заявил, что иностранные наемники не попадают под действие конвенции об обращении с военнопленными.
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владимир путин, россия, всу, курская область, преступления
Владимир Путин, РОССИЯ, ВСУ, Курская область, преступления
20:11 14.03.2025 (обновлено: 20:12 14.03.2025)
 
Путин напомнил о многочисленных преступлениях ВСУ в Курской области

Путин: ВСУ совершили многочисленные преступления под Курском против россиян

© РИА Новости . Пресс-служба врио губернатора Курской области | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела города Суджи в Курской области
Последствия обстрела города Суджи в Курской области - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости . Пресс-служба врио губернатора Курской области
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Украинские боевики совершили многочисленные преступления против гражданского населения в зоне вторжения в Курской области, заявил президент России Владимир Путин.
"Обращаем внимание, что украинские боевики совершили в зоне вторжения многочисленные преступления против гражданского населения", - сказал он, комментируя просьбу президента США Дональда Трампа пощадить украинские войска в Курской области.
Президент Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой
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Вчера, 09:03
В среду Путин заявил, что группировка украинских боевиков, которая вторглась в курское приграничье, находится в полной изоляции и под полным огневым контролем. По словам главы государства, ко всем оказавшимся в плену необходимо относиться гуманно в соответствии с законами РФ, но действия пленных, которые совершали преступления против гражданского населения в Курской области, квалифицируются как терроризм. Путин заявил, что иностранные наемники не попадают под действие конвенции об обращении с военнопленными.
 
Владимир ПутинРОССИЯВСУКурская областьпреступления
 
 
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