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Замглавы ВТБ дал совет, куда вложить один миллион рублей

Замглавы ВТБ дал совет, куда вложить один миллион рублей - 14.03.2025, ПРАЙМ

Замглавы ВТБ дал совет, куда вложить один миллион рублей

В настоящее время банковский депозит является наиболее прибыльным инвестиционным инструментом с минимальным риском, заявил первый заместитель председателя... | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T09:27+0300

2025-03-14T09:27+0300

2025-03-14T09:27+0300

экономика

россия

втб

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. В настоящее время банковский депозит является наиболее прибыльным инвестиционным инструментом с минимальным риском, заявил первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов, его слова приводит РБК."Если вы хотите безрисковый инструмент на горизонте года, то банковский депозит. У нас очень хорошие ставки", — отметил он.По этой причине, по словам Пьянова, наибольшую доходность при вложении с минимальным риском одного миллиона рублей обеспечит на текущий момент банковский вклад.Пьянов также рекомендовал облигации федерального займа (ОФЗ) для инвесторов, готовых к некоторому уровню риска. Он заметил, что ОФЗ являются высоколиквидным активом, и их выбор зависит от анализа и инвестиционного горизонта каждого инвестора.Он добавил, что ожидает, что Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 21% в течение 2025 года, что будет поддерживать высокую доходность депозитов. Максимальная ставка по депозитам "ВТБ-Вклад" составляет 21% годовых, а доходность индекса государственных облигаций составляет 15,47% годовых.

https://1prime.ru/20250311/stavki-855680053.html

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