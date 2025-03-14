Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Замглавы ВТБ дал совет, куда вложить один миллион рублей - 14.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250314/pyanov-855778606.html
Замглавы ВТБ дал совет, куда вложить один миллион рублей
Замглавы ВТБ дал совет, куда вложить один миллион рублей - 14.03.2025, ПРАЙМ
Замглавы ВТБ дал совет, куда вложить один миллион рублей
В настоящее время банковский депозит является наиболее прибыльным инвестиционным инструментом с минимальным риском, заявил первый заместитель председателя... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T09:27+0300
2025-03-14T09:27+0300
экономика
россия
втб
https://cdnn.1prime.ru/img/84183/58/841835881_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_49efd6d21ed9160329ec4d385148e9e9.jpg
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. В настоящее время банковский депозит является наиболее прибыльным инвестиционным инструментом с минимальным риском, заявил первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов, его слова приводит РБК."Если вы хотите безрисковый инструмент на горизонте года, то банковский депозит. У нас очень хорошие ставки", — отметил он.По этой причине, по словам Пьянова, наибольшую доходность при вложении с минимальным риском одного миллиона рублей обеспечит на текущий момент банковский вклад.Пьянов также рекомендовал облигации федерального займа (ОФЗ) для инвесторов, готовых к некоторому уровню риска. Он заметил, что ОФЗ являются высоколиквидным активом, и их выбор зависит от анализа и инвестиционного горизонта каждого инвестора.Он добавил, что ожидает, что Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 21% в течение 2025 года, что будет поддерживать высокую доходность депозитов. Максимальная ставка по депозитам "ВТБ-Вклад" составляет 21% годовых, а доходность индекса государственных облигаций составляет 15,47% годовых.
https://1prime.ru/20250311/stavki-855680053.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84183/58/841835881_12:0:780:576_1920x0_80_0_0_9c162fc4fb3d5cf219882b48c4010022.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, втб
Экономика, РОССИЯ, ВТБ
09:27 14.03.2025
 
Замглавы ВТБ дал совет, куда вложить один миллион рублей

Замглавы ВТБ посоветовал россиянам положить 1 миллион рублей на банковский вклад

первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов
 первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. В настоящее время банковский депозит является наиболее прибыльным инвестиционным инструментом с минимальным риском, заявил первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов, его слова приводит РБК.
"Если вы хотите безрисковый инструмент на горизонте года, то банковский депозит. У нас очень хорошие ставки", — отметил он.
По этой причине, по словам Пьянова, наибольшую доходность при вложении с минимальным риском одного миллиона рублей обеспечит на текущий момент банковский вклад.
Пьянов также рекомендовал облигации федерального займа (ОФЗ) для инвесторов, готовых к некоторому уровню риска. Он заметил, что ОФЗ являются высоколиквидным активом, и их выбор зависит от анализа и инвестиционного горизонта каждого инвестора.
Он добавил, что ожидает, что Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 21% в течение 2025 года, что будет поддерживать высокую доходность депозитов. Максимальная ставка по депозитам "ВТБ-Вклад" составляет 21% годовых, а доходность индекса государственных облигаций составляет 15,47% годовых.
Знак процента - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
В России отметили существенное замедление темпов снижения ставок по вкладам
11 марта, 17:48
 
ЭкономикаРОССИЯВТБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала