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В Раде намерены подать в суд за закон о закупке у Болгарии оборудования РФ - 14.03.2025, ПРАЙМ
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В Раде намерены подать в суд за закон о закупке у Болгарии оборудования РФ
В Раде намерены подать в суд за закон о закупке у Болгарии оборудования РФ - 14.03.2025, ПРАЙМ
В Раде намерены подать в суд за закон о закупке у Болгарии оборудования РФ
Депутат Верховной рады Украины, представляющая партию экс-президента Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T11:39+0300
2025-03-14T11:39+0300
политика
болгария
украина
хмельницкая аэс
рада
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МОСКВА, 14 мар – ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Украины, представляющая партию экс-президента Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила о намерении обратиться в Конституционный суд из-за подписания "преступного закона" о закупке у Болгарии оборудования российского производства для Хмельницкой АЭС. Украинский парламентарий Ярослав Железняк 13 марта сообщил, что Владимир Зеленский подписал закон о закупке у Болгарии оборудования российского производства для Хмельницкой АЭС. "Европейская солидарность" расценивает действия власти по ограблению украинского бюджета, как преступные… Команда Зеленского пользуется украинским бюджетом как собственным кошельком, выделяет деньги на марафон, на создание собственного ТВ холдинга, на асфальт, на закупку российского оборудования, на что угодно, вместо того, чтобы усиливать наш оборонный комплекс. Мы будем обращаться в Конституционный суд, ведь законопроект о закупке российского оборудования был протянут сразу в целом с грубым нарушением закона", - написала Геращенко в своем Telegram-канале. Она также добавила, что для обращения в суд необходимо в парламенте собрать 45 подписей депутатов. "Посмотрим, есть ли столько смельчаков в зале Рады, куда народ делегировал лишь 27 депутатов "ЕС", а подавляющее большинство там - безмолвная, равнодушная ко всему толпа", - подытожила депутат. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев ранее назвал не лучшим решением, но вместе с тем очень хорошей рекламой российских технологий планы Украины закупить у Болгарии для достройки Хмельницкой АЭС реакторное оборудование, в свое время изготовленное в России для сооружения болгарской АЭС "Белене". Министр энергетики Украины Герман Галущенко в беседе с Politico в августе 2024 года сообщал, что украинское правительство намерено приобрести два ядерных реактора ВВЭР-1000 российского производства для Хмельницкой АЭС. Тогда он отмечал, что эти планы вызвали резкую критику со стороны правящей партии, но объяснил свою позицию тем, что Украине нужна атомная энергетика, чтобы выдержать, вероятно, самую тяжелую зиму в истории страны. Поэтому правительство будет настаивать на расширении АЭС на западе Украины за счет этих реакторов. В июле 2023 года болгарская газета "24 часа" сообщала, что группа депутатов внесла в народное собрание (парламент) Болгарии законопроект о продаже Украине оборудования АЭС "Белене". Как сообщала американская газета Wall Street Journal, Болгария намерена продать украинской компании "Энергоатом" оборудование "Белене" на сумму около 650 миллионов долларов. АЭС "Белене" - недостроенная атомная электростанция, расположенная в районе города Белене на берегу реки Дунай на севере Болгарии, недалеко от границы с Румынией. В 2022 году на тот момент премьер Болгарии Кирил Петков несколько раз заявлял об отказе Болгарии от проекта АЭС "Белене", в конкурсе на строительство которой принимал участие "Росатом".
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болгария, украина, хмельницкая аэс, рада
Политика, БОЛГАРИЯ, УКРАИНА, Хмельницкая АЭС, Рада
11:39 14.03.2025
 
В Раде намерены подать в суд за закон о закупке у Болгарии оборудования РФ

В Раде хотят подать в суд за закон о закупке у Болгарии российского оборудования

© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины | Перейти в медиабанкВерховная Рада Украины
Верховная Рада Украины - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины
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МОСКВА, 14 мар – ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Украины, представляющая партию экс-президента Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила о намерении обратиться в Конституционный суд из-за подписания "преступного закона" о закупке у Болгарии оборудования российского производства для Хмельницкой АЭС.
Украинский парламентарий Ярослав Железняк 13 марта сообщил, что Владимир Зеленский подписал закон о закупке у Болгарии оборудования российского производства для Хмельницкой АЭС.
"Европейская солидарность" расценивает действия власти по ограблению украинского бюджета, как преступные… Команда Зеленского пользуется украинским бюджетом как собственным кошельком, выделяет деньги на марафон, на создание собственного ТВ холдинга, на асфальт, на закупку российского оборудования, на что угодно, вместо того, чтобы усиливать наш оборонный комплекс. Мы будем обращаться в Конституционный суд, ведь законопроект о закупке российского оборудования был протянут сразу в целом с грубым нарушением закона", - написала Геращенко в своем Telegram-канале.
Она также добавила, что для обращения в суд необходимо в парламенте собрать 45 подписей депутатов. "Посмотрим, есть ли столько смельчаков в зале Рады, куда народ делегировал лишь 27 депутатов "ЕС", а подавляющее большинство там - безмолвная, равнодушная ко всему толпа", - подытожила депутат.
Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев ранее назвал не лучшим решением, но вместе с тем очень хорошей рекламой российских технологий планы Украины закупить у Болгарии для достройки Хмельницкой АЭС реакторное оборудование, в свое время изготовленное в России для сооружения болгарской АЭС "Белене".
Министр энергетики Украины Герман Галущенко в беседе с Politico в августе 2024 года сообщал, что украинское правительство намерено приобрести два ядерных реактора ВВЭР-1000 российского производства для Хмельницкой АЭС. Тогда он отмечал, что эти планы вызвали резкую критику со стороны правящей партии, но объяснил свою позицию тем, что Украине нужна атомная энергетика, чтобы выдержать, вероятно, самую тяжелую зиму в истории страны. Поэтому правительство будет настаивать на расширении АЭС на западе Украины за счет этих реакторов.
В июле 2023 года болгарская газета "24 часа" сообщала, что группа депутатов внесла в народное собрание (парламент) Болгарии законопроект о продаже Украине оборудования АЭС "Белене". Как сообщала американская газета Wall Street Journal, Болгария намерена продать украинской компании "Энергоатом" оборудование "Белене" на сумму около 650 миллионов долларов.
АЭС "Белене" - недостроенная атомная электростанция, расположенная в районе города Белене на берегу реки Дунай на севере Болгарии, недалеко от границы с Румынией. В 2022 году на тот момент премьер Болгарии Кирил Петков несколько раз заявлял об отказе Болгарии от проекта АЭС "Белене", в конкурсе на строительство которой принимал участие "Росатом".
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