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В МВД предупредили об опасности фишинговых ссылок в Telegram

В МВД предупредили об опасности фишинговых ссылок в Telegram - 14.03.2025, ПРАЙМ

В МВД предупредили об опасности фишинговых ссылок в Telegram

Мошенники распространяют в Telegram-каналах фишинговые ссылки с кликбейтными заголовками, предупредило управление по организации борьбы с противоправным... | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T16:17+0300

2025-03-14T16:17+0300

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Мошенники распространяют в Telegram-каналах фишинговые ссылки с кликбейтными заголовками, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. В качестве примера фишинговой ссылки ведомства привело распространившееся в ряде Telegram-каналов сообщение о якобы завершении СВО в 2025 году. "Злоумышленники паразитируют на общественно значимых темах, пишут громкие слова, но конечная цель – похищение денег", - говорится в сообщении. Правоохранители пояснили, что "кликбейт" апеллирует к страху, любопытству, удивлению, часто использует недосказанность ("что-то важное скрыли от вас") и создание эффекта срочности ("читай, пока не удалили"). "Сейчас его используют новостные порталы, блогеры, маркетологи и, конечно, мошенники. А мы предлагаем проверять источник информации, прежде чем тратить время (и деньги) на очередную "сенсацию". Ведь часто за кричащим заголовком закономерно скрывается лишь шум", - заключили в ведомстве. Термин "кликбейт" пришёл из медиа-индустрии, хотя явление зародилось намного раньше. В эпоху бумажных газет за внимание боролись громкими и напечатанными крупными шрифтами заголовками, размещенными на первой полосе. Они привлекали внимание, но, чтобы узнать подробности, издание приходилось покупать.

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