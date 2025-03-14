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Трамп сообщил о "хороших переговорах" с Путиным
Трамп сообщил о "хороших переговорах" с Путиным - 14.03.2025, ПРАЙМ
Трамп сообщил о "хороших переговорах" с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что в четверг состоялись продуктивные переговоры с Владимиром Путиным, речь, в частности, шла об украинском конфликте. Об... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T16:40+0300
2025-03-14T16:40+0300
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что в четверг состоялись продуктивные переговоры с Владимиром Путиным, речь, в частности, шла об украинском конфликте. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social."Были очень хорошие и продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным вчера. Есть очень хороший шанс того, что эта ужасная, кровавая война наконец подойдет к концу", — говорится в публикации.Глава Белого дома добавил, что обратился к российскому коллеге с просьбой относительно попавших в окружение в Курской области подразделений ВСУ."Тысячи украинских солдат полностью окружены российскими войсками — и в очень плохом и уязвимом положении. Я настоятельно просил президента Путина пощадить их", — написал Трамп.Как сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин накануне поздно вечером принял в Кремле спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа и через него передал информацию и дополнительные сигналы для президента США.Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, в свою очередь, уточнила, что речь в посте Трампа идет именно о разговоре Путина и Уиткоффа, а не о беседе двух президентов.
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россия, сша, дональд трамп, владимир путин
Политика, РОССИЯ, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп сообщил о "хороших переговорах" с Путиным
Трамп заявил о хороших шансах на разрешение украинского конфликта
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что в четверг состоялись продуктивные переговоры с Владимиром Путиным, речь, в частности, шла об украинском конфликте. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.
"Были очень хорошие и продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным вчера. Есть очень хороший шанс того, что эта ужасная, кровавая война наконец подойдет к концу", — говорится в публикации.
Глава Белого дома добавил, что обратился к российскому коллеге с просьбой относительно попавших в окружение в Курской области подразделений ВСУ.
"Тысячи украинских солдат полностью окружены российскими войсками — и в очень плохом и уязвимом положении. Я настоятельно просил президента Путина пощадить их", — написал Трамп.
Как сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин накануне поздно вечером принял в Кремле спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа и через него передал информацию и дополнительные сигналы для президента США.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, в свою очередь, уточнила, что речь в посте Трампа идет именно о разговоре Путина и Уиткоффа, а не о беседе двух президентов.
Трамп пообещал вытащить США из "заварухи" с Россией