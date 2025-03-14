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"Острая реакция": Трампу нанесли неожиданный удар
"Острая реакция": Трампу нанесли неожиданный удар - 14.03.2025, ПРАЙМ
"Острая реакция": Трампу нанесли неожиданный удар
Фондовый рынок США сильно отреагировал на заявления Дональда Трампа и повышение пошлин, вызвав серьезную тревогу инвесторов. Ключевые индексы снизились, потери... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T09:12+0300
2025-03-14T09:12+0300
2025-03-14T09:12+0300
экономика
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Фондовый рынок США сильно отреагировал на заявления Дональда Трампа и повышение пошлин, вызвав серьезную тревогу инвесторов. Ключевые индексы снизились, потери оцениваются в триллионы долларов, что может привести к рецессии, пишет агентство РИА Новости.Согласно изданию, индекс S&P 500 закрылся на 8,6% ниже пика, достигнутого 19 февраля, и рыночная стоимость акций упала более четырех триллионов долларов. С момента избрания Трампа акции упали на почти 3%. Опасения по поводу рецессии в крупнейшей экономике мира возрастают.Опрошенные изданием эксперты отмечают, что рынок столкнулся с процессом охлаждения, особенно в технологическом секторе, которое вызвано внешнеэкономическими инициативами Трампа.Кроме того, Протекционистская политика Трампа также усилит инфляцию и заставит ФРС удерживать высокие процентные ставки. Американский бизнес не получит ожидаемых дешевых кредитов и возможностей для развития. Это разочарование привело к провалу на биржах.По словам финансового советника, преподавателя экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Юлии Кузнецовой, рецессия может продолжаться несколько месяцев, однако риск полноценной рецессии составляет 35-40%. Все зависит от действий ФРС: если монетарная политика будет смягчена, рынок быстро восстановится, иначе рецессия станет вероятной уже в 2025-2026 годах.
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сша, дональд трамп
Экономика, США, Дональд Трамп
"Острая реакция": Трампу нанесли неожиданный удар
Экономист Кузнецова: рецессия в экономике США может начаться к концу 2025 года
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ.
Фондовый рынок США сильно отреагировал на заявления Дональда Трампа и повышение пошлин, вызвав серьезную тревогу инвесторов. Ключевые индексы снизились, потери оцениваются в триллионы долларов, что может привести к рецессии, пишет
агентство РИА Новости.
Согласно изданию, индекс S&P 500 закрылся на 8,6% ниже пика, достигнутого 19 февраля, и рыночная стоимость акций упала более четырех триллионов долларов. С момента избрания Трампа акции упали на почти 3%. Опасения по поводу рецессии в крупнейшей экономике мира возрастают.
Опрошенные изданием эксперты отмечают, что рынок столкнулся с процессом охлаждения, особенно в технологическом секторе, которое вызвано внешнеэкономическими инициативами Трампа.
Кроме того, Протекционистская политика Трампа также усилит инфляцию и заставит ФРС удерживать высокие процентные ставки. Американский бизнес не получит ожидаемых дешевых кредитов и возможностей для развития. Это разочарование привело к провалу на биржах.
По словам финансового советника, преподавателя экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Юлии Кузнецовой, рецессия может продолжаться несколько месяцев, однако риск полноценной рецессии составляет 35-40%. Все зависит от действий ФРС: если монетарная политика будет смягчена, рынок быстро восстановится, иначе рецессия станет вероятной уже в 2025-2026 годах.
Министр торговли США ожидает экономического роста от мер Трампа