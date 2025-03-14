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Рогов призвал Сырского продолжить "маневр" из Курской области - 14.03.2025, ПРАЙМ
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Рогов призвал Сырского продолжить "маневр" из Курской области
Рогов призвал Сырского продолжить "маневр" из Курской области - 14.03.2025, ПРАЙМ
Рогов призвал Сырского продолжить "маневр" из Курской области
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T01:32+0300
2025-03-14T01:32+0300
общество
экономика
россия
владимир рогов
валерий герасимов
владимир путин
всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – ПРАЙМ. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов призвал главнокомандующего ВСУ Александра Сырского продолжить "маневр" из Курской области за реку Збруч, что протекает в западной части Украины. Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что российские войска уже освободили более 86% территории в курском приграничье, ранее занятой противником, потери ВСУ там превысили 67 тысяч человек, планы Киева в Курской области провалились. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, в свою очередь, оправдал бегство боевиков ВСУ из российского региона, назвав его "маневрами", которые они совершают "в случае необходимости". "С нетерпением ждем маневра Сырского с отходом боевиков ВСУ за реку Збруч (приток Днестра, протекает на границе Тернопольской и Хмельницкой областей), чтобы раз и навсегда исторически русские земли освободились и свободно вздохнули от нацистского присутствия. Это будет самый мудрый и продуманный поступок верхушки ВСУ", - сказал Рогов РИА Новости. По его мнению, словами о "маневре" Сырский попытался прикрыть неорганизованное бегство ВСУ с колоссальными потерями из Курской области, полной деморализацией и падением морально-боевого духа на остальных участках фронта. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.
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общество , россия, владимир рогов, валерий герасимов, владимир путин, всу
Общество , Экономика, РОССИЯ, Владимир Рогов, Валерий Герасимов, Владимир Путин, ВСУ
01:32 14.03.2025
 
Рогов призвал Сырского продолжить "маневр" из Курской области

Рогов призвал Сырского продолжить "маневр" из Курской области за реку Збруч

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – ПРАЙМ. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов призвал главнокомандующего ВСУ Александра Сырского продолжить "маневр" из Курской области за реку Збруч, что протекает в западной части Украины.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что российские войска уже освободили более 86% территории в курском приграничье, ранее занятой противником, потери ВСУ там превысили 67 тысяч человек, планы Киева в Курской области провалились. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, в свою очередь, оправдал бегство боевиков ВСУ из российского региона, назвав его "маневрами", которые они совершают "в случае необходимости".
"С нетерпением ждем маневра Сырского с отходом боевиков ВСУ за реку Збруч (приток Днестра, протекает на границе Тернопольской и Хмельницкой областей), чтобы раз и навсегда исторически русские земли освободились и свободно вздохнули от нацистского присутствия. Это будет самый мудрый и продуманный поступок верхушки ВСУ", - сказал Рогов РИА Новости.
По его мнению, словами о "маневре" Сырский попытался прикрыть неорганизованное бегство ВСУ с колоссальными потерями из Курской области, полной деморализацией и падением морально-боевого духа на остальных участках фронта.
Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯВладимир РоговВалерий ГерасимовВладимир ПутинВСУ
 
 
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