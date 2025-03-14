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Рогов заявил, что для Зеленского начался обратный отчет - 14.03.2025, ПРАЙМ
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Рогов заявил, что для Зеленского начался обратный отчет
Рогов заявил, что для Зеленского начался обратный отчет - 14.03.2025, ПРАЙМ
Рогов заявил, что для Зеленского начался обратный отчет
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T06:40+0300
2025-03-14T06:40+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - ПРАЙМ. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что с разгромом группировки ВСУ в Курской области для Владимира Зеленского начался обратный отчет. "Для режима Зеленского наступает обратный отсчет не просто на курском фронте, но и в целом, поэтому он так спешит, поэтому у него такая паника и он готов на любые перемирия и прочие вещи. Разгром ВСУ в Курской области однозначно сказывается на моральном духе боевиков ВСУ", - сказал Рогов РИА Новости. Он напомнил, что курская авантюра Зеленского стоила украинскому народу десятки тысяч жизней. "Курская авантюра - это смертельный удар по режиму Зеленского", - сказал Рогов. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков. Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории. Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле. При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.
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40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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общество , россия, украина, сша, рф, владимир путин, владимир зеленский, владимир рогов, всу, вс рф
Общество , РОССИЯ, Экономика, УКРАИНА, США, РФ, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, ВСУ, ВС РФ
06:40 14.03.2025
 
Рогов заявил, что для Зеленского начался обратный отчет

Член ОП Рогов: с разгромом группировки ВСУ в Курской области начался обратный отчет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - ПРАЙМ. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что с разгромом группировки ВСУ в Курской области для Владимира Зеленского начался обратный отчет.
"Для режима Зеленского наступает обратный отсчет не просто на курском фронте, но и в целом, поэтому он так спешит, поэтому у него такая паника и он готов на любые перемирия и прочие вещи. Разгром ВСУ в Курской области однозначно сказывается на моральном духе боевиков ВСУ", - сказал Рогов РИА Новости.
Он напомнил, что курская авантюра Зеленского стоила украинскому народу десятки тысяч жизней.
"Курская авантюра - это смертельный удар по режиму Зеленского", - сказал Рогов.
Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.
Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса.
По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле.
При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯУКРАИНАСШАРФВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВладимир РоговВСУВС РФ
 
 
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