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В России на фейковых свиданиях заработали почти десять миллионов рублей

В России на фейковых свиданиях заработали почти десять миллионов рублей - 14.03.2025, ПРАЙМ

В России на фейковых свиданиях заработали почти десять миллионов рублей

Почти 10 миллионов рублей заработали мошенники в России на фейковых свиданиях в праздничные дни - 14 и 23 февраля и 8 марта; это вдвое больше, чем в 2023 году,... | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T06:25+0300

2025-03-14T06:25+0300

2025-03-14T06:25+0300

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Почти 10 миллионов рублей заработали мошенники в России на фейковых свиданиях в праздничные дни - 14 и 23 февраля и 8 марта; это вдвое больше, чем в 2023 году, рассказали РИА Новости эксперты компании F6. "Эксперты компании F6 оценили доходы мошенников, работающих по схеме Fake Date, в праздничные дни - 14 февраля, 23 февраля и 8 марта – в 9,8 млн рублей. Для сравнения: в этом году на фейковых свиданиях мошенники заработали вдвое больше, чем в 2023 году, когда доход скамеров за эти же праздники составил 5 млн рублей", - сказали в F6. День Святого Валентина стал самым "прибыльным" для мошенников, в период с 12 по 14 февраля они заработали около 4 миллионов рублей. С 21 по 23 февраля злоумышленники с помощью той же схемы похитили у жертв 3,3 миллиона рублей, а с 6 по 8 марта – ещё 2,5 миллиона. Под видом привлекательной девушки злоумышленники знакомились с жертвой в соцсетях, на сайтах знакомств или чат-ботах в Telegram, а потом предлагали купить билеты в кино или театр на "романтическую встречу". Для большей убедительности в переписках использовались аудио- и видеодипфейки. Под сервисы для бронирования билетов мошенники маскировали фишинговые сайты или ресурсы для скачивания вредоносного приложения. После перехода по ссылке и ввода данных доверчивый кавалер лишался денег на счете, а "девушка" переставала выходить на связь. "Мы видим тренд на снижение числа мошеннических групп, использующих схему с фейковыми свиданиями. Во время недавних праздников мы фиксировали активность 4 группировок, год назад их было 5, два года назад – 7. Постоянно появляются новые скамерские проекты, закрываются старые. Несмотря на это, доходы мошенников по схеме Fake Date растут – в том числе за счёт того, что организаторам удаётся привлекать в свои группы всё больше участников, от которых мошенничество не требует больших знаний и технических навыков", – прокомментировала старший аналитик департамента защиты от цифровых рисков Digital Risk Protection Мария Синицына. Эксперты F6 дали рекомендации, как избежать обмана при онлайн-знакомствах. В первую очередь, не стоит переходить по ссылкам от пользователей, которых не знаете в реальной жизни, а также оплачивать покупки на незнакомых сайтах. Следует тщательно проверять доменное имя ресурса. Для дополнительной защиты стоит постоянно обновлять браузер до последних версий и включить двухфакторную аутентификацию там, где это возможно.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, москва, telegram