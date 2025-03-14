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В РПЦ поддержали запрет рекламы эзотерических услуг - 14.03.2025, ПРАЙМ
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В РПЦ поддержали запрет рекламы эзотерических услуг
В РПЦ поддержали запрет рекламы эзотерических услуг - 14.03.2025, ПРАЙМ
В РПЦ поддержали запрет рекламы эзотерических услуг
Законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг, которые разрушают психическое и духовное здоровье россиян, поддерживают в РПЦ, рассказал РИА Новости... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T06:16+0300
2025-03-14T06:16+0300
здоровье
общество
технологии
москва
рф
госдума
рпц
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг, которые разрушают психическое и духовное здоровье россиян, поддерживают в РПЦ, рассказал РИА Новости зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Ранее депутат Госдумы РФ Нина Останина сообщила, что в Госдуму вносят законопроект о запрете рекламы "эзотерических, духовных и энергетических" услуг, включая астрологию, магию и гадания. Останина отметила, что цель авторов проекта - защитить граждан, особенно уязвимые группы, от психологического и финансового вреда. "Святейший патриарх Кирилл многократно говорил о вреде эзотерических услуг, которые рекламируются и предоставляются без всяких ограничений. Это огромный, многомиллиардный рынок, который позволяет манипуляторам наживаться на разрушении психологического и духовного здоровья наших сограждан. С этой угрозой давно пора что-то делать, в том числе в законодательном плане.", - сказал РИА Новости Кипшидзе. Согласно проекту закона, который опубликовала в своем Telegram-канале депутат, под запрет попадает реклама услуг следующих лиц: алхимика, астролога, астропсихолога, аура-диагноста, биоэнергетического терапевта, ведьмы, духовного наставника (гуру), игропрактика, космоэнергета, кристаллотерапевта, мага, медиума, нейрографа, нейрокодировщика, нумеролога, нутрициолога, практика осознанных сновидений, расстановщика, регрессолога, рейки-мастера, ретритактиватора, руниста, рунолога, специалиста по васту, специалиста по тантре, специалиста по фэншуй, таролога, хилера, хироманта, чакра-терапевта, чакролога, ченнелера, цифрового психолога-астролога, эзотерического коуча, энергетического очистителя, энергопрактика, энергосессиолога, энерготерапевта. В пояснительной записке к проект подчеркивается, что "услуги, предоставляемые указанными лицами, не имеют научного обоснования, не признаются медицинскими, терапевтическими или образовательными и осуществляются в рамках гражданско-правовых отношений".
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здоровье, общество , технологии, москва, рф, госдума, рпц
Здоровье, Общество , Технологии, МОСКВА, РФ, Госдума, РПЦ
06:16 14.03.2025
 
В РПЦ поддержали запрет рекламы эзотерических услуг

В РПЦ поддержали проект о запрете рекламы эзотерических услуг

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг, которые разрушают психическое и духовное здоровье россиян, поддерживают в РПЦ, рассказал РИА Новости зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Ранее депутат Госдумы РФ Нина Останина сообщила, что в Госдуму вносят законопроект о запрете рекламы "эзотерических, духовных и энергетических" услуг, включая астрологию, магию и гадания. Останина отметила, что цель авторов проекта - защитить граждан, особенно уязвимые группы, от психологического и финансового вреда.
"Святейший патриарх Кирилл многократно говорил о вреде эзотерических услуг, которые рекламируются и предоставляются без всяких ограничений. Это огромный, многомиллиардный рынок, который позволяет манипуляторам наживаться на разрушении психологического и духовного здоровья наших сограждан. С этой угрозой давно пора что-то делать, в том числе в законодательном плане.", - сказал РИА Новости Кипшидзе.
Согласно проекту закона, который опубликовала в своем Telegram-канале депутат, под запрет попадает реклама услуг следующих лиц: алхимика, астролога, астропсихолога, аура-диагноста, биоэнергетического терапевта, ведьмы, духовного наставника (гуру), игропрактика, космоэнергета, кристаллотерапевта, мага, медиума, нейрографа, нейрокодировщика, нумеролога, нутрициолога, практика осознанных сновидений, расстановщика, регрессолога, рейки-мастера, ретритактиватора, руниста, рунолога, специалиста по васту, специалиста по тантре, специалиста по фэншуй, таролога, хилера, хироманта, чакра-терапевта, чакролога, ченнелера, цифрового психолога-астролога, эзотерического коуча, энергетического очистителя, энергопрактика, энергосессиолога, энерготерапевта.
В пояснительной записке к проект подчеркивается, что "услуги, предоставляемые указанными лицами, не имеют научного обоснования, не признаются медицинскими, терапевтическими или образовательными и осуществляются в рамках гражданско-правовых отношений".
 
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