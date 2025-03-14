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Рубль перешел к росту против юаня на Московской бирже

Рубль перешел к росту против юаня на Московской бирже - 14.03.2025, ПРАЙМ

Рубль перешел к росту против юаня на Московской бирже

Курс рубля в пятницу днем перешел к росту против юаня, китайская валюта уступила в пределах 1% и остается ниже ключевого уровня 12 рублей, но не спешит... | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T16:57+0300

2025-03-14T16:57+0300

2025-03-14T16:57+0300

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рынки

сша

"бкс мир инвестиций"

дмитрий бабин

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Курс рубля в пятницу днем перешел к росту против юаня, китайская валюта уступила в пределах 1% и остается ниже ключевого уровня 12 рублей, но не спешит обновлять февральские минимумы, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.43 мск падал на 12 копеек, до 11,71 рубля. Снижение составило 1%. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,68-11,87 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 6,4 миллиарда юаней, что ниже аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 86,11 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,354 против 7,239 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 1,6%. На форексе доллар котируется по 84,76 рубля. РУБЛЬ БОРЕТСЯ ЗА РОСТ Рубль против юаня в течение сессии пятницы меняется разнонаправленно. После утренних попыток роста российская валюта перешла к снижению, однако днем опять вышла в плюс на Мосбирже. Китайская валюта остается ниже ключевого уровня 12 рублей, но не спешит обновлять минимумы с августа прошлого года в районе 11,63 рубля, обновленные в феврале. "Несмотря на возросшую геополитическую неопределенность, а также некоторое ужесточение антироссийского санкционного режима со стороны США, способное уменьшить экспортную выручку, предложение иностранной валюты остается избыточным. Скорее всего, продолжается приток средств в рублевые облигации (с конвертацией валюты в рубли – ред.), в том числе со стороны зарубежных инвесторов. Высокие доходности этих бумаг интересны и для совершения операций в рамках стратегии кэрри-трейд", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Юаневая ставка денежного рынка составляет 0,14% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против 0,27% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.46 мск повышалась на 0,4%, до 70,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,5%, до 104,1 пункта. ПРОГНОЗЫ Несмотря на текущий рост рубля, спрос на инвалюту должен постепенно увеличиваться благодаря восстановлению потребительской активности, считает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "К тому же нефтяные цены остаются на относительно низком уровне, что вместе с санкциями ограничивает поступление экспортной выручки. Поэтому рубль может перейти к планомерному ослаблению. Ближайшей целью повышения юаня на следующей неделе может выступить уровень 12 рублей, который она в предыдущие несколько дней не сумела преодолеть", - добавляет он. Прогнозный диапазон курса доллара США на середину 2025 года составляет 95-105 рублей, а юаня 13,95-14,9 рубля, оценивают аналитики ИК "АКБФ".

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рынки, сша, "бкс мир инвестиций", дмитрий бабин