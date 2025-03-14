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Банк России сообщил о росте реального эффективного курса рубля - 14.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250314/rubl-855801854.html
Банк России сообщил о росте реального эффективного курса рубля
Банк России сообщил о росте реального эффективного курса рубля - 14.03.2025, ПРАЙМ
Банк России сообщил о росте реального эффективного курса рубля
Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-феврале 2025 года увеличился... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T18:12+0300
2025-03-14T18:13+0300
экономика
банк россии
реальный эффективный курс рубля
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-феврале 2025 года увеличился на 11%, а только за февраль - на 8%, говорится в материалах ЦБ РФ. Реальный курс рубля к доллару в феврале вырос на 8,8%, к евро - на 8,7%, а к юаню - на 7,9%. Номинальный курс рубля к доллару за месяц поднялся на 8,6%, к евро - на 8,1%, к юаню - на 7,7%.
https://1prime.ru/20250314/rubl-855798625.html
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банк россии, реальный эффективный курс рубля
Экономика, Банк России, реальный эффективный курс рубля
18:12 14.03.2025 (обновлено: 18:13 14.03.2025)
 
Банк России сообщил о росте реального эффективного курса рубля

Банк России: реальный эффективный курс рубля в январе-феврале вырос на 11%

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-феврале 2025 года увеличился на 11%, а только за февраль - на 8%, говорится в материалах ЦБ РФ.
Реальный курс рубля к доллару в феврале вырос на 8,8%, к евро - на 8,7%, а к юаню - на 7,9%.
Юань и рубль - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
Рубль перешел к росту против юаня на Московской бирже
16:57
Номинальный курс рубля к доллару за месяц поднялся на 8,6%, к евро - на 8,1%, к юаню - на 7,7%.
 
ЭкономикаБанк Россииреальный эффективный курс рубля
 
 
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