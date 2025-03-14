https://1prime.ru/20250314/rubl-855801854.html

Банк России сообщил о росте реального эффективного курса рубля

Банк России сообщил о росте реального эффективного курса рубля - 14.03.2025, ПРАЙМ

Банк России сообщил о росте реального эффективного курса рубля

Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-феврале 2025 года увеличился... | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T18:12+0300

2025-03-14T18:12+0300

2025-03-14T18:13+0300

экономика

банк россии

реальный эффективный курс рубля

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-феврале 2025 года увеличился на 11%, а только за февраль - на 8%, говорится в материалах ЦБ РФ. Реальный курс рубля к доллару в феврале вырос на 8,8%, к евро - на 8,7%, а к юаню - на 7,9%. Номинальный курс рубля к доллару за месяц поднялся на 8,6%, к евро - на 8,1%, к юаню - на 7,7%.

https://1prime.ru/20250314/rubl-855798625.html

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2025

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банк россии, реальный эффективный курс рубля