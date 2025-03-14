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Рубль приблизился к максимумам февраля, опираясь на геополитику

Рубль приблизился к максимумам февраля, опираясь на геополитику - 14.03.2025, ПРАЙМ

Рубль приблизился к максимумам февраля, опираясь на геополитику

Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе ощутимо вырос, увеличив волатильность за счет как раз роста. Курсовой... | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T23:57+0300

2025-03-14T23:57+0300

2025-03-14T23:57+0300

экономика

мнения аналитиков

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе ощутимо вырос, увеличив волатильность за счет как раз роста. Курсовой недельный диапазон составил 11,68-12,13 рубля за юань. На четыре дня снижения юаня пришелся только один день его повышения.Рубль опирался на преобладание геополитического позитива, исходящего от переговорного процесса по урегулированию украинского кризиса. При этом среди участников российского рынка крепнет ощущение, что иностранные инвесторы понемногу наращивают свое присутствие в рублевых активах, делая ставку на сокращение геополитических рисков и снятие преград на работу с российскими активами.На фоне высоких рублевых ставок очень выгодными становятся операции carry-trade, когда инвесторы занимают дешевую инвалюту, конвертируют ее в рубли и покупают высокодоходные рублевые бумаги.Юаневые ставки денежного рынка Мосбиржи по индикатору RUSFARCNY, поднялись до 0,14 годовых против -0,1%, а на неделе росли до 0,27%, оставаясь положительными в течение нее.В целом, курс юаня на Мосбирже за неделю упал на 33 копейки до 11,80 рублей. Курс доллара за неделю опустился на 3,57 рубля до 85,57 рубля, а евро - на 3,25 рубля, до 93,61 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ).Валюта США на форексе стабилизировалась и за неделю прибавила от 7,234 юаня до 7,239 юаня. При этом в пересчете через рублевые курсы, доллар на российском рынке к завершению недели стоил 7,252 юаня, что всего на 0,2% выше курса форекса.Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели упала до 6,03 тысячи против 6,27 тысячи неделей ранее.РУБЛЬ НАХОДИЛ ОПОРУРубль начал рабочую неделю уверенным ростом против юаня, который сразу ушел ниже ключевого уровня 12 рублей. Геополитические сигналы создавали благоприятный фон для рублевых активов, а для их покупки необходима валюта РФ, и инвесторы конвертировали в нее зарубежную валюту.При этом рубль получал сигналы поддержки от новостей ЦБ РФ. Так, регулятор оценил, что чистые продажи валюты крупнейшими экспортерами РФ достигли в феврале 12,4 миллиарда долларов против 9,9 миллиарда в январе, увеличившись на 25% в месячном выражении.Отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в декабре 2024 года составило 102%, увеличившись на 26 процентных пунктов относительно ноября 2024 года. То есть было констатировано, что игроки переводят активы даже из запасов валюты - в рубли, по которым ставки более высоки.Также Центробанк зафиксировал, что ожидания рынка в России по снижению геополитической напряженности и вероятное сокращение импорта способствовали активному укреплению рубля в феврале. Впрочем, в этих условиях физлица продолжали действовать контрциклически и в феврале перешли к нетто-покупкам валюты после пяти месяцев продаж, купили ее на российском рынке на 6,5 миллиарда рублей, также оценил ЦБ.Между тем, эксперты департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ зафиксировали еще один позитив для рубля – признаки того, что в России формируется тренд на замедление инфляции, но устойчивость процесса пока под вопросом.ПРОГНОЗЫЗавершение недели проходило под знаком развития тенденции к росту рубля. Юань уверенно закрепился ниже 12 рублей на Московской бирже и стремился к февральским минимумам в районе 11,63 рубля, что является минимумом с августа прошлого года.Игроки рынка реагировали на фундаментальный позитив. Так, положительное сальдо внешней торговли России товарами в январе-феврале 2025 года увеличилось на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 18,5 миллиарда долларов. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-феврале выросло примерно на 25% к аналогичному периоду прошлого года - до 10,8 миллиарда долларов.При этом дефицит федерального бюджета РФ по итогам января-февраля 2025 года, по предварительной оценке, составил 2,701 триллиона рублей, или 1,3% ВВП, сигнализируя о больших авансовых тратах бюджета. Впрочем, показатель оказался на 1,571 триллиона рублей ниже уровня аналогичного периода прошлого года.В целом же, курс рубля остается зависим от геополитических новостей, которых на фоне начавшегося переговорного процесса ожидается много. Даже решение ЦБ РФ по ключевой ставке 21 марта может оказаться менее значительным фактором в плане курссообразования.Прогнозный диапазон в этих условиях для курса юаня на Московской бирже остается довольно широким: 11,6-12,5 рубля.

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Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

мнения аналитиков