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Премьер Румынии сделал заявление относительно отправки военных на Украину

Премьер Румынии сделал заявление относительно отправки военных на Украину - 14.03.2025, ПРАЙМ

Премьер Румынии сделал заявление относительно отправки военных на Украину

Премьер Румынии Марчел Чолаку заверил, что Бухарест не собирается отправлять военных на территорию Украины и не намерен с кем-либо ввести войну. | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T18:16+0300

2025-03-14T18:16+0300

2025-03-14T18:16+0300

политика

румыния

марчел чолаку

военные

украина

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КИШИНЕВ, 14 мар - ПРАЙМ. Премьер Румынии Марчел Чолаку заверил, что Бухарест не собирается отправлять военных на территорию Украины и не намерен с кем-либо ввести войну. Агентство Блумберг ранее передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности. "Румыния не отправит войска на Украину. Мы являемся логистическим узлом, и на данный момент я считаю, что наш вклад в установление мира в Европе был существенным. Я увидел, что в Польше та же тенденция, что и у нас", - заявил Чолаку журналистам. По его словам, Румыния не намерена ни с кем воевать ни на своей территории, ни на чужой. "Я гарантирую вам, что мы не вступаем ни в какую войну, и мы находимся в большей безопасности, чем когда-либо", — подчеркнул Чолаку. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.

https://1prime.ru/20250311/dzheordzhesku-855684375.html

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румыния, марчел чолаку, военные, украина