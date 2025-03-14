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"Русал" приобретет до 50% в индийском глиноземном заводе

"Русал" приобретет до 50% в индийском глиноземном заводе - 14.03.2025, ПРАЙМ

"Русал" приобретет до 50% в индийском глиноземном заводе

"Русал" в три этапа приобретет долю до 50% в глиноземном заводе в Индии Pioneer Aluminium Industries Limited, следует из пресс-релиза "Русала". | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T19:07+0300

2025-03-14T19:07+0300

2025-03-14T19:08+0300

экономика

русал

приобретение

завод

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. "Русал" в три этапа приобретет долю до 50% в глиноземном заводе в Индии Pioneer Aluminium Industries Limited, следует из пресс-релиза "Русала". "Объединенная компания "Русал"… информирует… о том, что 13 марта 2025 года дочерняя компания заключила соглашение с группами компаний Pioneer и KCap о поэтапном приобретении акций Pioneer Aluminium Industries Limited. В соответствии с соглашением, покупатель согласился в три этапа приобрести до 50% всего акционерного капитала объекта", - говорится в сообщении. Pioneer Aluminium Industries Limited, зарегистрированная в Индии, владеет и управляет глиноземным заводом, расположенным в штате Андхра-Прадеш. Его проектная производственная мощность 1,5 миллиона тонн в год. Компании намерены поставлять бокситы на предприятие и получать глинозем пропорционально своим долям участия. Отмечается, что на первом этапе "Русал" приобретет долю в 26% за 243,75 миллиона долларов и сумму соответствующих договорных корректировок чистого оборотного капитала и задолженности, предусмотренных соглашением. Все последующие приобретения акций будут оплачиваться на пропорциональной основе. После завершения приобретения Pioneer Aluminium будет работать как совместное предприятие и не станет дочерней компанией "Русала". По мнению одного из источников РИА Новости на рынке, глинозем продолжает быть очень важным направлением для "Русала" - компания инвестирует в него, несмотря на непростые рыночные и финансовые условия, для диверсификации источников поставок, защиты от рисков волатильности цен на глинозем и сокращения себестоимости производства первичного алюминия. "Индийский завод не решит сам по себе всех проблем "Русала" с глиноземом (слишком малый объем). Но он поможет несколько выправить условия получения глинозема, пока готовится запуск Ленинградского глиноземного завода", - считает собеседник агентства. "Русалу" принадлежат 8 глиноземных заводов в пяти странах (Ирландия, Ямайка, Италия, Гвинея и Россия), а также доля в 20% в австралийском QAL и 30% в китайском Hebei Wenfeng. В 2024 году на долю компании пришлось около 4,7% мирового производства глинозема.

https://1prime.ru/20250227/rusal-855297872.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

русал, приобретение, завод