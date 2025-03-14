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"Русал" увеличил стоимость покупки доли в HWNM до $316 миллионов

"Русал" увеличил стоимость покупки доли в HWNM до $316 миллионов - 14.03.2025, ПРАЙМ

"Русал" увеличил стоимость покупки доли в HWNM до $316 миллионов

Стоимость покупки "Русалом" 30-процентной доли в китайском глиноземном заводе Hebei Wenfeng New Materials (HWNM) увеличилась с 264 миллионов долларов до 316... | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T04:15+0300

2025-03-14T04:15+0300

2025-03-14T04:15+0300

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МОСКВА, 14 мар – ПРАЙМ. Стоимость покупки "Русалом" 30-процентной доли в китайском глиноземном заводе Hebei Wenfeng New Materials (HWNM) увеличилась с 264 миллионов долларов до 316 миллионов долларов, говорится в отчете компании по МСФО. "Русал" закрыл сделку по приобретению доли в 30% в китайском глиноземном заводе в апреле 2024 года. "Вознаграждение составило 264 миллиона долларов США и позднее было увеличено до 316 миллионов долларов США в соответствии с соглашением о покупке", - говорится в отчете в разделе об инвестициях в Hebei Wenfeng New Materials. В октябре 2023 года "Русал" сообщил, что договорился купить этот пакет за 266,9 миллиона долларов. В компании тогда уточняли, что цена сделки может быть скорректирована в зависимости от размера оборотного капитала и задолженности HWNM на момент ее закрытия, но ожидалось, что она не превысит 2,5 миллиарда юаней (349,162 миллиона долларов). В отчете "Русала" по МСФО по итогам первого полугодия 2024 года сделка оценивалась в 264 миллиона долларов. HWNM владеет глиноземным заводом в провинции Хэбэй годовой мощностью в 4,8 миллиона тонн глинозема, используемого как сырье для выплавки первичного алюминия. В соответствии с договором HWNM и "Русала", стороны будут делить произведенный глинозем пропорционально своим долям в капитале компании. Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основные акционеры - группа "Эн+" (56,88% акций) и "Суал" (25,52% акций), 17,6% акций находится в свободном обращении. Основатели объединенной компании - Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и швейцарская Glencore.

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