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"Русал" назвал санкции ЕС против российского алюминия несущественными

"Русал" назвал санкции ЕС против российского алюминия несущественными - 14.03.2025, ПРАЙМ

"Русал" назвал санкции ЕС против российского алюминия несущественными

Руководство "Русала" считает последние европейские санкции в отношении российского алюминия несущественными для компании, говорится в отчете компании по МСФО. | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T04:48+0300

2025-03-14T04:48+0300

2025-03-14T04:48+0300

экономика

промышленность

москва

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олег дерипаска

виктор вексельберг

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ес

glencore

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Руководство "Русала" считает последние европейские санкции в отношении российского алюминия несущественными для компании, говорится в отчете компании по МСФО. ЕС в феврале этого года одобрил 16-й пакет санкций для России. Среди прочего пакет содержит дополнительные ограничения на импорт первичного алюминия из России. Квота разрешает ввоз 275 000 тонн до 25 февраля 2026 года и 60 000 тонн за оставшееся время до конца 2026 года. "Руководство группы оценивает последствия этих санкций как несущественные для группы", - сказано в отчете. Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основные акционеры - группа "Эн+" (56,88% акций) и "Суал" (25,52% акций), 17,6% акций находится в свободном обращении. Основатели компании - Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и швейцарская Glencore.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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