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"Русал" назвал санкции ЕС против российского алюминия несущественными
"Русал" назвал санкции ЕС против российского алюминия несущественными - 14.03.2025, ПРАЙМ
"Русал" назвал санкции ЕС против российского алюминия несущественными
Руководство "Русала" считает последние европейские санкции в отношении российского алюминия несущественными для компании, говорится в отчете компании по МСФО. | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T04:48+0300
2025-03-14T04:48+0300
2025-03-14T04:48+0300
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Руководство "Русала" считает последние европейские санкции в отношении российского алюминия несущественными для компании, говорится в отчете компании по МСФО.
ЕС в феврале этого года одобрил 16-й пакет санкций для России. Среди прочего пакет содержит дополнительные ограничения на импорт первичного алюминия из России. Квота разрешает ввоз 275 000 тонн до 25 февраля 2026 года и 60 000 тонн за оставшееся время до конца 2026 года.
"Руководство группы оценивает последствия этих санкций как несущественные для группы", - сказано в отчете.
Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основные акционеры - группа "Эн+" (56,88% акций) и "Суал" (25,52% акций), 17,6% акций находится в свободном обращении. Основатели компании - Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и швейцарская Glencore.
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промышленность, москва, китай, олег дерипаска, виктор вексельберг, русал, ес, glencore
Экономика, Промышленность, МОСКВА, КИТАЙ, Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Русал, ЕС, Glencore
"Русал" назвал санкции ЕС против российского алюминия несущественными
"Русал" считает санкции ЕС против российского алюминия несущественными
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Руководство "Русала" считает последние европейские санкции в отношении российского алюминия несущественными для компании, говорится в отчете компании по МСФО.
ЕС в феврале этого года одобрил 16-й пакет санкций для России. Среди прочего пакет содержит дополнительные ограничения на импорт первичного алюминия из России. Квота разрешает ввоз 275 000 тонн до 25 февраля 2026 года и 60 000 тонн за оставшееся время до конца 2026 года.
"Руководство группы оценивает последствия этих санкций как несущественные для группы", - сказано в отчете.
Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основные акционеры - группа "Эн+" (56,88% акций) и "Суал" (25,52% акций), 17,6% акций находится в свободном обращении. Основатели компании - Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и швейцарская Glencore.