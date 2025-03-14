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"Русал" назвал санкции ЕС против российского алюминия несущественными - 14.03.2025, ПРАЙМ
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"Русал" назвал санкции ЕС против российского алюминия несущественными
"Русал" назвал санкции ЕС против российского алюминия несущественными - 14.03.2025, ПРАЙМ
"Русал" назвал санкции ЕС против российского алюминия несущественными
Руководство "Русала" считает последние европейские санкции в отношении российского алюминия несущественными для компании, говорится в отчете компании по МСФО. | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T04:48+0300
2025-03-14T04:48+0300
экономика
промышленность
москва
китай
олег дерипаска
виктор вексельберг
русал
ес
glencore
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Руководство "Русала" считает последние европейские санкции в отношении российского алюминия несущественными для компании, говорится в отчете компании по МСФО. ЕС в феврале этого года одобрил 16-й пакет санкций для России. Среди прочего пакет содержит дополнительные ограничения на импорт первичного алюминия из России. Квота разрешает ввоз 275 000 тонн до 25 февраля 2026 года и 60 000 тонн за оставшееся время до конца 2026 года. "Руководство группы оценивает последствия этих санкций как несущественные для группы", - сказано в отчете. Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основные акционеры - группа "Эн+" (56,88% акций) и "Суал" (25,52% акций), 17,6% акций находится в свободном обращении. Основатели компании - Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и швейцарская Glencore.
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промышленность, москва, китай, олег дерипаска, виктор вексельберг, русал, ес, glencore
Экономика, Промышленность, МОСКВА, КИТАЙ, Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Русал, ЕС, Glencore
04:48 14.03.2025
 
"Русал" назвал санкции ЕС против российского алюминия несущественными

"Русал" считает санкции ЕС против российского алюминия несущественными

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Руководство "Русала" считает последние европейские санкции в отношении российского алюминия несущественными для компании, говорится в отчете компании по МСФО.
ЕС в феврале этого года одобрил 16-й пакет санкций для России. Среди прочего пакет содержит дополнительные ограничения на импорт первичного алюминия из России. Квота разрешает ввоз 275 000 тонн до 25 февраля 2026 года и 60 000 тонн за оставшееся время до конца 2026 года.
"Руководство группы оценивает последствия этих санкций как несущественные для группы", - сказано в отчете.
Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основные акционеры - группа "Эн+" (56,88% акций) и "Суал" (25,52% акций), 17,6% акций находится в свободном обращении. Основатели компании - Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и швейцарская Glencore.
 
ЭкономикаПромышленностьМОСКВАКИТАЙОлег ДерипаскаВиктор ВексельбергРусалЕСGlencore
 
 
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