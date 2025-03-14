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"Русал" увеличил производство алюминия на 3,7%

"Русал" увеличил производство алюминия на 3,7% - 14.03.2025, ПРАЙМ

"Русал" увеличил производство алюминия на 3,7%

Расширен второй абзац, добавлены подробности (после второго абзаца). | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T05:18+0300

2025-03-14T05:18+0300

2025-03-14T05:18+0300

промышленность

экономика

китай

олег дерипаска

виктор вексельберг

русал

glencore

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Расширен второй абзац, добавлены подробности (после второго абзаца). МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. "Русал" в 2024 году произвел 3,992 миллиона тонн алюминия, что на 3,7% больше по сравнению с 2023 годом, следует из сообщения компании по МСФО. При этом производство бокситов выросло на 18,8%, до 15,885 миллиона тонн. Этот рост объясняется расширением производственной мощности за гвинейском заводе Compagnie des Bauxites de Kindia (CBK) и гвинейском месторождении Dian-Dian. Производство глинозема увеличилось на 25,3%, до 6,430 миллиона тонн. Как поясняется в отчете, сильный рост производства глинозема связан с покупкой 30-процентной доли в китайском глиноземном заводе Hebei Wenfeng New Materials (HWNM). Продажи первичного алюминия сплавов "Русала" в 2024 году снизились на 7,1%, до 3,859 миллиона тонн. При этом средняя цена продажи алюминия увеличилась на 3,3%, до 2520 долларов за тонну. Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основные акционеры - группа "Эн+" (56,88% акций) и "Суал" (25,52% акций), 17,6% акций находится в свободном обращении. Основатели компании - Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и швейцарская Glencore.

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промышленность, китай, олег дерипаска, виктор вексельберг, русал, glencore