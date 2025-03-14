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"Русал" в 2024 году увеличил капзатраты на 29,5%

"Русал" в 2024 году увеличил капзатраты на 29,5% - 14.03.2025, ПРАЙМ

"Русал" в 2024 году увеличил капзатраты на 29,5%

Добавлены подробности (3 абзац), бэкграунд (4 абзац). | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T05:39+0300

2025-03-14T05:39+0300

2025-03-14T05:39+0300

экономика

китай

олег дерипаска

виктор вексельберг

русал

glencore

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Добавлены подробности (3 абзац), бэкграунд (4 абзац). МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Капитальные затраты "Русала" в 2024 году выросли на 29,5%, составив 1,366 миллиарда долларов, говорится в отчете компании по МСФО. Годом ранее капзатраты составляли 1,056 миллиарда долларов. Как поясняется в отчете, капитальные расходы были направлены в 2024 году на поддержание существующих производственных мощностей. Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основные акционеры - группа "Эн+" (56,88% акций) и "Суал" (25,52% акций), 17,6% акций находится в свободном обращении. Основатели компании - Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и швейцарская Glencore.

китай

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китай, олег дерипаска, виктор вексельберг, русал, glencore