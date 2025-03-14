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Российский рынок акций заметно растет - 14.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Российский рынок акций заметно растет
Российский рынок акций заметно растет - 14.03.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций заметно растет
Российский рынок акций заметно растет в начале основной торговой сессии пятницы, следует из данных Московской биржи. | 14.03.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций заметно растет в начале основной торговой сессии пятницы, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи (IMOEX) к 10.33 мск подскакивает на 1,49%, до 3 168,17 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,24%, до 1 233,61 пункта. При этом сильно дорожают акции "Селигдара" (+3,38%), "Фармсинтеза" (+2,20%), "Полюса" (+1,72%), Novabev Group (+1,65%), "Абрау-Дюрсо" (+1,58%). Дешевеют акции "Сегежи" (-1,29%), "Самолета" (-0,99%), МТС (-0,96%), "Аэрофлота" (-0,81%), ОВК (-0,73%). "В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок, судя по всему, готов развить повышение от локальных минимумов, которое могут поддерживать вчерашние комментарии Путина о согласии РФ прекратить боевые действия, но с условием заключения долгосрочного мира", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Учитывая сохраняющуюся неопределенность относительно дальнейшего хода переговоров, сегодня рынок может вновь перейти в режим ожидания", - заключает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.
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рынки, торги, акции
Экономика, Рынки, Торги, Акции
10:39 14.03.2025
 
Российский рынок акций заметно растет

Российский рынок акций растет на 1,5%

© Unsplash/KanchanaraКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Kanchanara
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций заметно растет в начале основной торговой сессии пятницы, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи (IMOEX) к 10.33 мск подскакивает на 1,49%, до 3 168,17 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,24%, до 1 233,61 пункта.
При этом сильно дорожают акции "Селигдара" (+3,38%), "Фармсинтеза" (+2,20%), "Полюса" (+1,72%), Novabev Group (+1,65%), "Абрау-Дюрсо" (+1,58%). Дешевеют акции "Сегежи" (-1,29%), "Самолета" (-0,99%), МТС (-0,96%), "Аэрофлота" (-0,81%), ОВК (-0,73%).
"В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок, судя по всему, готов развить повышение от локальных минимумов, которое могут поддерживать вчерашние комментарии Путина о согласии РФ прекратить боевые действия, но с условием заключения долгосрочного мира", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"Учитывая сохраняющуюся неопределенность относительно дальнейшего хода переговоров, сегодня рынок может вновь перейти в режим ожидания", - заключает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
Российский рынок акций ощутимо снизился в основную сессию
Вчера, 19:51
 
ЭкономикаРынкиТоргиАкции
 
 
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