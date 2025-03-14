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Рютте допустил нормализацию отношений ЕС, США и России - 14.03.2025, ПРАЙМ
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Рютте допустил нормализацию отношений ЕС, США и России
Рютте допустил нормализацию отношений ЕС, США и России - 14.03.2025, ПРАЙМ
Рютте допустил нормализацию отношений ЕС, США и России
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в долгосрочной перспективе не исключается нормализация отношений ЕС и США с Россией. Об этом он сообщил в... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T15:11+0300
2025-03-14T15:12+0300
политика
россия
нато
марк рютте
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в долгосрочной перспективе не исключается нормализация отношений ЕС и США с Россией. Об этом он сообщил в беседе с изданием Bloomberg.По словам Рютте, страны НАТО на данный момент не дошли до стадии нормализации отношений, так как им необходимо убедиться, что Москва будет готова пойти на сдулку по Украине."Но в долгосрочной перспективе… Россия никуда не денется… Я думаю, что было бы нормально, если война прекратится, то Европа шаг за шагом... и также США шаг за шагом восстановят нормальные отношения с русскими, но мы еще абсолютно не готовы к этому сейчас", - подчеркнул генсек альянса.Рютте также выразил осторожный оптимизм в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине.
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россия, нато, марк рютте
Политика, РОССИЯ, НАТО, Марк Рютте
15:11 14.03.2025 (обновлено: 15:12 14.03.2025)
 
Рютте допустил нормализацию отношений ЕС, США и России

Рютте не исключил нормализацию отношений ЕС, США и РФ в долгосрочной перспективе

© Фото : NATO Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
 Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
© Фото : NATO
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в долгосрочной перспективе не исключается нормализация отношений ЕС и США с Россией. Об этом он сообщил в беседе с изданием Bloomberg.
По словам Рютте, страны НАТО на данный момент не дошли до стадии нормализации отношений, так как им необходимо убедиться, что Москва будет готова пойти на сдулку по Украине.
"Но в долгосрочной перспективе… Россия никуда не денется… Я думаю, что было бы нормально, если война прекратится, то Европа шаг за шагом... и также США шаг за шагом восстановят нормальные отношения с русскими, но мы еще абсолютно не готовы к этому сейчас", - подчеркнул генсек альянса.
Рютте также выразил осторожный оптимизм в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине.
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