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Рютте допустил нормализацию отношений ЕС, США и России

Рютте допустил нормализацию отношений ЕС, США и России - 14.03.2025, ПРАЙМ

Рютте допустил нормализацию отношений ЕС, США и России

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в долгосрочной перспективе не исключается нормализация отношений ЕС и США с Россией. Об этом он сообщил в... | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T15:11+0300

2025-03-14T15:11+0300

2025-03-14T15:12+0300

политика

россия

нато

марк рютте

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в долгосрочной перспективе не исключается нормализация отношений ЕС и США с Россией. Об этом он сообщил в беседе с изданием Bloomberg.По словам Рютте, страны НАТО на данный момент не дошли до стадии нормализации отношений, так как им необходимо убедиться, что Москва будет готова пойти на сдулку по Украине."Но в долгосрочной перспективе… Россия никуда не денется… Я думаю, что было бы нормально, если война прекратится, то Европа шаг за шагом... и также США шаг за шагом восстановят нормальные отношения с русскими, но мы еще абсолютно не готовы к этому сейчас", - подчеркнул генсек альянса.Рютте также выразил осторожный оптимизм в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине.

https://1prime.ru/20250313/opk-855769483.html

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россия, нато, марк рютте