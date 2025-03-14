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РЖД увеличили перевозки соли на внутренний рынок - 14.03.2025, ПРАЙМ
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РЖД увеличили перевозки соли на внутренний рынок
РЖД увеличили перевозки соли на внутренний рынок - 14.03.2025, ПРАЙМ
РЖД увеличили перевозки соли на внутренний рынок
РЖД в январе-феврале 2025 года увеличили перевозки соли на внутренний рынок на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а сообщения о перебоях в... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T15:16+0300
2025-03-14T15:16+0300
россия
ржд
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. РЖД в январе-феврале 2025 года увеличили перевозки соли на внутренний рынок на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а сообщения о перебоях в поставках этой продукции по железной дороге не соответствуют действительности, сообщила компания. "РЖД увеличили перевозки соли на внутренний рынок. Появившиеся в СМИ сообщения о якобы перебоях в поставках соли по железной дороге не соответствуют действительности. Перевозка соли как социально значимого товара находится под особым контролем РЖД. Все заявки принимаются в полном объеме", - говорится в сообщении РЖД. Погрузка соли осуществляется в вагоны различных собственников. РЖД обеспечивают подсыл этого подвижного состава и перевозку груза в соответствии с согласованными заявками. Отдельные случаи невыполнения заявок, добавляется в сообщении, произошли из-за непредъявления груза. По информации от грузоотправителей, это связано со снижением наработки продукции. "В январе-феврале 2025 года перевозки соли по сети РЖД на внутренний рынок выросли на 7,8%, до 256,8 тысячи тонн. Отправки соли в контейнерах достигли 1800 TEU (ДФЭ), что в 2,5 раза больше, чем за январь-февраль 2024 года", - пишут РЖД. Компания отмечает, что находятся в постоянном контакте со всеми участниками перевозочного процесса и в оперативном порядке реагируют на возникающие у грузоотправителей вопросы.
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россия, ржд
РОССИЯ, РЖД
15:16 14.03.2025
 
РЖД увеличили перевозки соли на внутренний рынок

РЖД в январе-феврале увеличили перевозки соли на внутренний рынок на 7,8%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип РЖД
Логотип РЖД - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. РЖД в январе-феврале 2025 года увеличили перевозки соли на внутренний рынок на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а сообщения о перебоях в поставках этой продукции по железной дороге не соответствуют действительности, сообщила компания.
"РЖД увеличили перевозки соли на внутренний рынок. Появившиеся в СМИ сообщения о якобы перебоях в поставках соли по железной дороге не соответствуют действительности. Перевозка соли как социально значимого товара находится под особым контролем РЖД. Все заявки принимаются в полном объеме", - говорится в сообщении РЖД.
Погрузка соли осуществляется в вагоны различных собственников. РЖД обеспечивают подсыл этого подвижного состава и перевозку груза в соответствии с согласованными заявками.
Отдельные случаи невыполнения заявок, добавляется в сообщении, произошли из-за непредъявления груза. По информации от грузоотправителей, это связано со снижением наработки продукции.
"В январе-феврале 2025 года перевозки соли по сети РЖД на внутренний рынок выросли на 7,8%, до 256,8 тысячи тонн. Отправки соли в контейнерах достигли 1800 TEU (ДФЭ), что в 2,5 раза больше, чем за январь-февраль 2024 года", - пишут РЖД.
Компания отмечает, что находятся в постоянном контакте со всеми участниками перевозочного процесса и в оперативном порядке реагируют на возникающие у грузоотправителей вопросы.
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