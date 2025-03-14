https://1prime.ru/20250314/s-500-855798512.html

"Прометей" против НАТО. На Западе оценили новый российский комплекс ПВО

"Прометей" против НАТО. На Западе оценили новый российский комплекс ПВО - 14.03.2025, ПРАЙМ

"Прометей" против НАТО. На Западе оценили новый российский комплекс ПВО

Российский ЗРК С-500 "Прометей" - одна из лучших систем противовоздушной обороны в мире. К такому мнению пришли эксперты американского издания The National... | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T16:57+0300

2025-03-14T16:57+0300

2025-03-14T17:05+0300

вооружения

с-500

экспертное мнение

https://cdnn.1prime.ru/img/83424/51/834245178_20:0:2239:1248_1920x0_80_0_0_0514a374c64cccb3895a1324eef79428.jpg

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Российский ЗРК С-500 "Прометей" - одна из лучших систем противовоздушной обороны в мире. К такому мнению пришли эксперты американского издания The National Interest.Как утверждается в публикации, "большинство экспертов считают новый российский ЗРК С-500 первоклассной системой".Вместе с тем в статье отмечается, что "Прометей" использует ракеты 40Н6М и 77Н6, имеющие радиус действия до 400 и 600 км соответственно.Ранее в российском журнале "Национальная оборона" рассказали, что "Прометея" отличает от других зенитных ракетных комплексов в первую очередь способность уничтожать цели в том числе в ближнем космосе, что во многом обесценивает возможности нового поколения вооружений не только Соединенных Штатов, но других государств-членов НАТО.

https://1prime.ru/20250309/memorandum-855610666.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

с-500, экспертное мнение