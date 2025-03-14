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"Прометей" против НАТО. На Западе оценили новый российский комплекс ПВО - 14.03.2025, ПРАЙМ
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"Прометей" против НАТО. На Западе оценили новый российский комплекс ПВО
"Прометей" против НАТО. На Западе оценили новый российский комплекс ПВО - 14.03.2025, ПРАЙМ
"Прометей" против НАТО. На Западе оценили новый российский комплекс ПВО
Российский ЗРК С-500 "Прометей" - одна из лучших систем противовоздушной обороны в мире. К такому мнению пришли эксперты американского издания The National... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T16:57+0300
2025-03-14T17:05+0300
вооружения
с-500
экспертное мнение
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Российский ЗРК С-500 "Прометей" - одна из лучших систем противовоздушной обороны в мире. К такому мнению пришли эксперты американского издания The National Interest.Как утверждается в публикации, "большинство экспертов считают новый российский ЗРК С-500 первоклассной системой".Вместе с тем в статье отмечается, что "Прометей" использует ракеты 40Н6М и 77Н6, имеющие радиус действия до 400 и 600 км соответственно.Ранее в российском журнале "Национальная оборона" рассказали, что "Прометея" отличает от других зенитных ракетных комплексов в первую очередь способность уничтожать цели в том числе в ближнем космосе, что во многом обесценивает возможности нового поколения вооружений не только Соединенных Штатов, но других государств-членов НАТО.
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с-500, экспертное мнение
Вооружения, С-500, экспертное мнение
16:57 14.03.2025 (обновлено: 17:05 14.03.2025)
 
"Прометей" против НАТО. На Западе оценили новый российский комплекс ПВО

NI: российский ЗРК С-500 считается первоклассной системой ПВО

© Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкНовейшая ЗРС С-500 провела испытательные стрельбы на полигоне "Капустин Яр"
Новейшая ЗРС С-500 провела испытательные стрельбы на полигоне Капустин Яр
© Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Российский ЗРК С-500 "Прометей" - одна из лучших систем противовоздушной обороны в мире. К такому мнению пришли эксперты американского издания The National Interest.
Как утверждается в публикации, "большинство экспертов считают новый российский ЗРК С-500 первоклассной системой".
Вместе с тем в статье отмечается, что "Прометей" использует ракеты 40Н6М и 77Н6, имеющие радиус действия до 400 и 600 км соответственно.
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Киев подписал меморандум с немецким производителем систем ПВО Diehl Defence
9 марта, 23:42
Ранее в российском журнале "Национальная оборона" рассказали, что "Прометея" отличает от других зенитных ракетных комплексов в первую очередь способность уничтожать цели в том числе в ближнем космосе, что во многом обесценивает возможности нового поколения вооружений не только Соединенных Штатов, но других государств-членов НАТО.
 
ВооруженияС-500экспертное мнение
 
 
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