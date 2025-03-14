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На Сахалине отменили ряд авиарейсов из-за непогоды

На Сахалине отменили ряд авиарейсов из-за непогоды - 14.03.2025, ПРАЙМ

На Сахалине отменили ряд авиарейсов из-за непогоды

Ряд авиарейсов по Сахалину, а также с острова на Курилы и материк отменен в пятницу из-за непогоды, информирует аэропорт Южно-Сахалинска. | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T07:16+0300

2025-03-14T07:16+0300

2025-03-14T07:16+0300

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южно-сахалинск

сахалин

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 мар – ПРАЙМ. Ряд авиарейсов по Сахалину, а также с острова на Курилы и материк отменен в пятницу из-за непогоды, информирует аэропорт Южно-Сахалинска. "На аэродроме Южно-Сахалинск порывы ветра достигают 15 метров, видимость составляет 350 метров", - говорится в сообщении воздушной гавани. По данным электронного табло аэропорта, до улучшения метеоусловий отменены внутренние рейсы из Южно-Сахалинска в Оху и Шахтерск, в Южно-Курильск и Курильск, а также два вылета на материк – во Владивосток и Благовещенск. Соответственно, аэропорт областного центра не принимает обратные рейсы. Они перенесены на субботу. Из-за непогоды рейс авиакомпании "Россия" FV-6284 из Южно-Сахалинска в Москву переносится на 22.00 (14.00 мск) пятницы. Ранее самолет, летевший из Новосибирска в Южно-Сахалинск, ушел на запасной аэродром в Хабаровск. Приостановка авиасообщения вызвана циклоном, который пришел на Сахалин вечером в четверг. Из-за метели пятницу ограничено движение общественного транспорта на дорогах юга острова. По информации властей региона, под ударом стихии оказались Долинский, Томаринский, Анивский и Макаровский районы и Южно-Сахалинск, синоптики прогнозируют улучшение погоды вечером в пятницу.

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бизнес, южно-сахалинск, сахалин, владивосток