https://1prime.ru/20250314/sahalin-855775559.html
На Сахалине отменили ряд авиарейсов из-за непогоды
На Сахалине отменили ряд авиарейсов из-за непогоды - 14.03.2025, ПРАЙМ
На Сахалине отменили ряд авиарейсов из-за непогоды
Ряд авиарейсов по Сахалину, а также с острова на Курилы и материк отменен в пятницу из-за непогоды, информирует аэропорт Южно-Сахалинска. | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T07:16+0300
2025-03-14T07:16+0300
2025-03-14T07:16+0300
бизнес
южно-сахалинск
сахалин
владивосток
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855775559.jpg?1741925806
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 мар – ПРАЙМ. Ряд авиарейсов по Сахалину, а также с острова на Курилы и материк отменен в пятницу из-за непогоды, информирует аэропорт Южно-Сахалинска.
"На аэродроме Южно-Сахалинск порывы ветра достигают 15 метров, видимость составляет 350 метров", - говорится в сообщении воздушной гавани.
По данным электронного табло аэропорта, до улучшения метеоусловий отменены внутренние рейсы из Южно-Сахалинска в Оху и Шахтерск, в Южно-Курильск и Курильск, а также два вылета на материк – во Владивосток и Благовещенск. Соответственно, аэропорт областного центра не принимает обратные рейсы. Они перенесены на субботу. Из-за непогоды рейс авиакомпании "Россия" FV-6284 из Южно-Сахалинска в Москву переносится на 22.00 (14.00 мск) пятницы. Ранее самолет, летевший из Новосибирска в Южно-Сахалинск, ушел на запасной аэродром в Хабаровск.
Приостановка авиасообщения вызвана циклоном, который пришел на Сахалин вечером в четверг. Из-за метели пятницу ограничено движение общественного транспорта на дорогах юга острова.
По информации властей региона, под ударом стихии оказались Долинский, Томаринский, Анивский и Макаровский районы и Южно-Сахалинск, синоптики прогнозируют улучшение погоды вечером в пятницу.
южно-сахалинск
сахалин
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, южно-сахалинск, сахалин, владивосток
Бизнес, Южно-Сахалинск, Сахалин, Владивосток
На Сахалине отменили ряд авиарейсов из-за непогоды
Аэропорт Южно-Сахалинска отменил ряд авиарейсов из-за непогоды
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 мар – ПРАЙМ. Ряд авиарейсов по Сахалину, а также с острова на Курилы и материк отменен в пятницу из-за непогоды, информирует аэропорт Южно-Сахалинска.
"На аэродроме Южно-Сахалинск порывы ветра достигают 15 метров, видимость составляет 350 метров", - говорится в сообщении воздушной гавани.
По данным электронного табло аэропорта, до улучшения метеоусловий отменены внутренние рейсы из Южно-Сахалинска в Оху и Шахтерск, в Южно-Курильск и Курильск, а также два вылета на материк – во Владивосток и Благовещенск. Соответственно, аэропорт областного центра не принимает обратные рейсы. Они перенесены на субботу. Из-за непогоды рейс авиакомпании "Россия" FV-6284 из Южно-Сахалинска в Москву переносится на 22.00 (14.00 мск) пятницы. Ранее самолет, летевший из Новосибирска в Южно-Сахалинск, ушел на запасной аэродром в Хабаровск.
Приостановка авиасообщения вызвана циклоном, который пришел на Сахалин вечером в четверг. Из-за метели пятницу ограничено движение общественного транспорта на дорогах юга острова.
По информации властей региона, под ударом стихии оказались Долинский, Томаринский, Анивский и Макаровский районы и Южно-Сахалинск, синоптики прогнозируют улучшение погоды вечером в пятницу.