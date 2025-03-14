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Мишустин обозначил главные принципы при производстве самолетов - 14.03.2025, ПРАЙМ
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Мишустин обозначил главные принципы при производстве самолетов
Мишустин обозначил главные принципы при производстве самолетов - 14.03.2025, ПРАЙМ
Мишустин обозначил главные принципы при производстве самолетов
Необходимо ориентироваться на безопасность полетов и надежность техники при производстве самолетов, чтобы самолеты и машины российского производства были... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T11:13+0300
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бизнес
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Необходимо ориентироваться на безопасность полетов и надежность техники при производстве самолетов, чтобы самолеты и машины российского производства были востребованы не только в России, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "При производстве самолетов необходимо в первую очередь ориентироваться на безопасность полетов, на безопасность людей, на надежность этой техники. На качество, чтобы те самолеты, те машины, которые сегодня будут произведены, на самом высоком уровне могли быть востребованы не только в России. А конкуренты у нас непростые", – сказал Михаил Мишустин на встрече с гендиректором Объединенной авиастроительной корпорации Вадимом Бадехой.
https://1prime.ru/20250312/mishustin-855715157.html
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бизнес, россия, михаил мишустин
Бизнес, РОССИЯ, Михаил Мишустин
11:13 14.03.2025
 
Мишустин обозначил главные принципы при производстве самолетов

Мишустин: в производстве самолетов надо ориентироваться на безопасность полетов

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкВизит премьер-министра РФ М. Мишустина в Туркменистан
Визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Туркменистан - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Необходимо ориентироваться на безопасность полетов и надежность техники при производстве самолетов, чтобы самолеты и машины российского производства были востребованы не только в России, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"При производстве самолетов необходимо в первую очередь ориентироваться на безопасность полетов, на безопасность людей, на надежность этой техники. На качество, чтобы те самолеты, те машины, которые сегодня будут произведены, на самом высоком уровне могли быть востребованы не только в России. А конкуренты у нас непростые", – сказал Михаил Мишустин на встрече с гендиректором Объединенной авиастроительной корпорации Вадимом Бадехой.
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