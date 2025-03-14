https://1prime.ru/20250314/samolety-855783484.html
Мишустин обозначил главные принципы при производстве самолетов
Мишустин обозначил главные принципы при производстве самолетов - 14.03.2025, ПРАЙМ
Мишустин обозначил главные принципы при производстве самолетов
Необходимо ориентироваться на безопасность полетов и надежность техники при производстве самолетов, чтобы самолеты и машины российского производства были... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T11:13+0300
2025-03-14T11:13+0300
2025-03-14T11:13+0300
бизнес
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михаил мишустин
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Необходимо ориентироваться на безопасность полетов и надежность техники при производстве самолетов, чтобы самолеты и машины российского производства были востребованы не только в России, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "При производстве самолетов необходимо в первую очередь ориентироваться на безопасность полетов, на безопасность людей, на надежность этой техники. На качество, чтобы те самолеты, те машины, которые сегодня будут произведены, на самом высоком уровне могли быть востребованы не только в России. А конкуренты у нас непростые", – сказал Михаил Мишустин на встрече с гендиректором Объединенной авиастроительной корпорации Вадимом Бадехой.
https://1prime.ru/20250312/mishustin-855715157.html
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бизнес, россия, михаил мишустин
Бизнес, РОССИЯ, Михаил Мишустин
Мишустин обозначил главные принципы при производстве самолетов
Мишустин: в производстве самолетов надо ориентироваться на безопасность полетов
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Необходимо ориентироваться на безопасность полетов и надежность техники при производстве самолетов, чтобы самолеты и машины российского производства были востребованы не только в России, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"При производстве самолетов необходимо в первую очередь ориентироваться на безопасность полетов, на безопасность людей, на надежность этой техники. На качество, чтобы те самолеты, те машины, которые сегодня будут произведены, на самом высоком уровне могли быть востребованы не только в России. А конкуренты у нас непростые", – сказал Михаил Мишустин на встрече с гендиректором Объединенной авиастроительной корпорации Вадимом Бадехой.
Мишустин объяснил необходимость вложений в ИИ