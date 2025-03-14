https://1prime.ru/20250314/samolety-855783484.html

Мишустин обозначил главные принципы при производстве самолетов

Мишустин обозначил главные принципы при производстве самолетов - 14.03.2025, ПРАЙМ

Мишустин обозначил главные принципы при производстве самолетов

Необходимо ориентироваться на безопасность полетов и надежность техники при производстве самолетов, чтобы самолеты и машины российского производства были... | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T11:13+0300

2025-03-14T11:13+0300

2025-03-14T11:13+0300

бизнес

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Необходимо ориентироваться на безопасность полетов и надежность техники при производстве самолетов, чтобы самолеты и машины российского производства были востребованы не только в России, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "При производстве самолетов необходимо в первую очередь ориентироваться на безопасность полетов, на безопасность людей, на надежность этой техники. На качество, чтобы те самолеты, те машины, которые сегодня будут произведены, на самом высоком уровне могли быть востребованы не только в России. А конкуренты у нас непростые", – сказал Михаил Мишустин на встрече с гендиректором Объединенной авиастроительной корпорации Вадимом Бадехой.

https://1prime.ru/20250312/mishustin-855715157.html

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бизнес, россия, михаил мишустин