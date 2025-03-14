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Совфед одобрил законопроект об организации местного самоуправления
Совфед одобрил законопроект об организации местного самоуправления - 14.03.2025, ПРАЙМ
Совфед одобрил законопроект об организации местного самоуправления
Совет Федерации одобрил закон об общих принципах организации местного самоуправления (МСУ) в единой системе публичной власти. | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T12:10+0300
2025-03-14T12:10+0300
2025-03-14T12:10+0300
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон об общих принципах организации местного самоуправления (МСУ) в единой системе публичной власти. Местное самоуправление определяется как признаваемая и гарантируемая Конституцией РФ форма самоорганизации граждан в целях осуществления своей власти для самостоятельного решения вопросов местного значения в пределах полномочий, предусмотренных законами. Документом предлагаются следующие виды муниципальных образований: городской округ, муниципальный округ и внутригородские муниципальные образования (в городах федерального значения). Закон также предполагает право регионов самостоятельно определять модель местного самоуправления. В соответствии с документом, субъекты РФ смогут самостоятельно решить, переходить ли им на одноуровневую систему либо сохранить двухуровневую. Закон должен вступить в силу через 90 дней после опубликования. До 1 января 2027 года субъектам необходимо принять законы, которыми должны быть урегулированы вопросы организации местного самоуправления в регионе или на территории.
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общество , совфед, совет федерации, рф
Общество , Совфед, Совет Федерации, РФ
Совфед одобрил законопроект об организации местного самоуправления
Совет Федерации одобрил закон об общих принципах организации местного самоуправления
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон об общих принципах организации местного самоуправления (МСУ) в единой системе публичной власти.
Местное самоуправление определяется как признаваемая и гарантируемая Конституцией РФ форма самоорганизации граждан в целях осуществления своей власти для самостоятельного решения вопросов местного значения в пределах полномочий, предусмотренных законами.
Документом предлагаются следующие виды муниципальных образований: городской округ, муниципальный округ и внутригородские муниципальные образования (в городах федерального значения). Закон также предполагает право регионов самостоятельно определять модель местного самоуправления.
В соответствии с документом, субъекты РФ смогут самостоятельно решить, переходить ли им на одноуровневую систему либо сохранить двухуровневую.
Закон должен вступить в силу через 90 дней после опубликования. До 1 января 2027 года субъектам необходимо принять законы, которыми должны быть урегулированы вопросы организации местного самоуправления в регионе или на территории.
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