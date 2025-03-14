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СМИ: послы ЕС согласились исключить трех лиц из списка санкций против РФ
СМИ: послы ЕС согласились исключить трех лиц из списка санкций против РФ - 14.03.2025, ПРАЙМ
СМИ: послы ЕС согласились исключить трех лиц из списка санкций против РФ
Послы стран ЕС согласились продлить антироссийские санкции в отношении более 2,4 тысяч лиц и организаций, при этом исключили из санкционного списка трех лиц,... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T12:28+0300
2025-03-14T12:28+0300
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Послы стран ЕС согласились продлить антироссийские санкции в отношении более 2,4 тысяч лиц и организаций, при этом исключили из санкционного списка трех лиц, пишет Reuters."Послы ЕС согласились обновить санкции против России касательно более чем 2,4 тысяч лиц и организаций... (и - ред.) убрать из санкционного списка трех лиц", - сказано в тексте публикации со ссылкой на дипломатов.Имена исключенных россиян пока не сообщаются.Москва неоднократно отмечала, что сможет справиться со санкционным давлением, которому подвергается уже несколько лет. Ранее президент Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России является стратегией Запада, а санкции нанесли удар по всей мировой экономике и влекут за собой ухудшение жизни миллионов людей.
https://1prime.ru/20250313/sanktsii-855760962.html
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россия, ес
СМИ: послы ЕС согласились исключить трех лиц из списка санкций против РФ
Reuters: послы ЕС согласились исключить трех лиц из списка санкций против России
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ.
Послы стран ЕС согласились продлить антироссийские санкции в отношении более 2,4 тысяч лиц и организаций, при этом исключили из санкционного списка трех лиц, пишет
Reuters.
"Послы ЕС согласились обновить санкции против России касательно более чем 2,4 тысяч лиц и организаций... (и - ред.) убрать из санкционного списка трех лиц", - сказано в тексте публикации со ссылкой на дипломатов.
Имена исключенных россиян пока не сообщаются.
Москва неоднократно отмечала, что сможет справиться со санкционным давлением, которому подвергается уже несколько лет. Ранее президент Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России является стратегией Запада, а санкции нанесли удар по всей мировой экономике и влекут за собой ухудшение жизни миллионов людей.
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