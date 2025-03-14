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Страны ЕС утвердили продление персональных санкций против России - 14.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Страны ЕС утвердили продление персональных санкций против России
Страны ЕС утвердили продление персональных санкций против России - 14.03.2025, ПРАЙМ
Страны ЕС утвердили продление персональных санкций против России
Страны ЕС после согласования постпредами окончательно утвердили продление персональных санкций против России на полгода, сообщил РИА Новости источник в... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T12:31+0300
2025-03-14T12:31+0300
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БРЮССЕЛЬ, 14 мар – ПРАЙМ. Страны ЕС после согласования постпредами окончательно утвердили продление персональных санкций против России на полгода, сообщил РИА Новости источник в Евросоюзе. "Да, процедура была запущена и уже успешно завершена", - сказал собеседник агентства. Санкции продлеваются регулярно раз в полгода, очередное продление должно было состояться до 15 марта. Ранее СМИ писали, что Венгрия добивается исключения из санкционных списков против России восьми фигурантов, а также настаивает на оказании давления на Киев в возобновлении транзита газа. Информация о том, был ли кто-то из фигурантов исключен из санкционных списков, появится после публикации решения о продлении в официальном журнале ЕС. При этом ситуации, когда Венгрия блокировала санкционные решения, возникали и прежде, но Брюсселю всегда удавалось в итоге добиться согласования продления ограничительных мер. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 16 пакетов санкций против России. После принятия 16-го пакета антироссийских санкций ЕС под европейскими ограничениями из-за Украины находятся свыше 2 тысяч физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. В ЕС действуют антироссийские режимы санкций за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (блок персональных санкций), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции), "за внутреннюю ситуацию в России". Российские фигуранты числятся также в списках в рамках глобальных режимов ЕС за "распространение и применение химического оружия", "нарушения прав человека", "киберпреступления". В октябре 2024 года Совет ЕС утвердил новый режим антироссийских санкций за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом". Всего же в ЕС действуют уже более 40 разных санкционных режимов.
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ес, россия
Экономика, ЕС, РОССИЯ
12:31 14.03.2025
 
Страны ЕС утвердили продление персональных санкций против России

Источник РИА Новости: ЕС утвердил продление персональных санкций против России

© Unsplash/Markus SpiskeФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза
© Unsplash/Markus Spiske
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БРЮССЕЛЬ, 14 мар – ПРАЙМ. Страны ЕС после согласования постпредами окончательно утвердили продление персональных санкций против России на полгода, сообщил РИА Новости источник в Евросоюзе.
"Да, процедура была запущена и уже успешно завершена", - сказал собеседник агентства.
Санкции продлеваются регулярно раз в полгода, очередное продление должно было состояться до 15 марта.
Ранее СМИ писали, что Венгрия добивается исключения из санкционных списков против России восьми фигурантов, а также настаивает на оказании давления на Киев в возобновлении транзита газа. Информация о том, был ли кто-то из фигурантов исключен из санкционных списков, появится после публикации решения о продлении в официальном журнале ЕС.
При этом ситуации, когда Венгрия блокировала санкционные решения, возникали и прежде, но Брюсселю всегда удавалось в итоге добиться согласования продления ограничительных мер.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 16 пакетов санкций против России.
После принятия 16-го пакета антироссийских санкций ЕС под европейскими ограничениями из-за Украины находятся свыше 2 тысяч физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.
В ЕС действуют антироссийские режимы санкций за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (блок персональных санкций), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции), "за внутреннюю ситуацию в России". Российские фигуранты числятся также в списках в рамках глобальных режимов ЕС за "распространение и применение химического оружия", "нарушения прав человека", "киберпреступления". В октябре 2024 года Совет ЕС утвердил новый режим антироссийских санкций за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом".
Всего же в ЕС действуют уже более 40 разных санкционных режимов.
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ЭкономикаЕСРОССИЯ
 
 
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