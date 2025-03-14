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Reuters: Фридман не исключен из списка антироссийских санкций ЕС - 14.03.2025, ПРАЙМ
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Reuters: Фридман не исключен из списка антироссийских санкций ЕС
Reuters: Фридман не исключен из списка антироссийских санкций ЕС - 14.03.2025, ПРАЙМ
Reuters: Фридман не исключен из списка антироссийских санкций ЕС
Несмотря на требования Венгрии, предприниматель Михаил Фридман остался в антироссийском санкционном списке Европейского Союза, из списка были исключены три... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T12:39+0300
2025-03-14T12:39+0300
политика
мировая экономика
венгрия
михаил фридман
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Несмотря на требования Венгрии, предприниматель Михаил Фридман остался в антироссийском санкционном списке Европейского Союза, из списка были исключены три умерших человека. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на европейских дипломатов."Послы ЕС согласились обновить антироссийские санкции портив лиц и организаций и исключили из списка трех умерших человек, но оставили в списке... Михаила Фридмана", - сказано в сообщении агентства со ссылкой на евродипломатов. Ранее Financial Times сообщала об угрозе Венгрии заблокировать продление санкций ЕС в отношении двух тысяч российских физических лиц, если из списка не будет исключен предприниматель Михаил Фридман.
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мировая экономика, венгрия, михаил фридман, ес, reuters, financial times
Политика, Мировая экономика, ВЕНГРИЯ, Михаил Фридман, ЕС, Reuters, Financial Times
12:39 14.03.2025
 
Reuters: Фридман не исключен из списка антироссийских санкций ЕС

Reuters: Фридман не исключен из антироссийских санкций ЕС, несмотря на требование Венгрии

© Unsplash/ALEXANDRE LALLEMANDФлаги Евросоюза, Франция
Флаги Евросоюза, Франция
© Unsplash/ALEXANDRE LALLEMAND
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Несмотря на требования Венгрии, предприниматель Михаил Фридман остался в антироссийском санкционном списке Европейского Союза, из списка были исключены три умерших человека. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на европейских дипломатов.
"Послы ЕС согласились обновить антироссийские санкции портив лиц и организаций и исключили из списка трех умерших человек, но оставили в списке... Михаила Фридмана", - сказано в сообщении агентства со ссылкой на евродипломатов.
Ранее Financial Times сообщала об угрозе Венгрии заблокировать продление санкций ЕС в отношении двух тысяч российских физических лиц, если из списка не будет исключен предприниматель Михаил Фридман.
Флаг Евросоюза
Страны ЕС утвердили продление персональных санкций против России
12:31
 
ПолитикаМировая экономикаВЕНГРИЯМихаил ФридманЕСReutersFinancial Times
 
 
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