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Reuters: Фридман не исключен из списка антироссийских санкций ЕС

Reuters: Фридман не исключен из списка антироссийских санкций ЕС - 14.03.2025, ПРАЙМ

Reuters: Фридман не исключен из списка антироссийских санкций ЕС

Несмотря на требования Венгрии, предприниматель Михаил Фридман остался в антироссийском санкционном списке Европейского Союза, из списка были исключены три... | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T12:39+0300

2025-03-14T12:39+0300

2025-03-14T12:39+0300

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Несмотря на требования Венгрии, предприниматель Михаил Фридман остался в антироссийском санкционном списке Европейского Союза, из списка были исключены три умерших человека. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на европейских дипломатов."Послы ЕС согласились обновить антироссийские санкции портив лиц и организаций и исключили из списка трех умерших человек, но оставили в списке... Михаила Фридмана", - сказано в сообщении агентства со ссылкой на евродипломатов. Ранее Financial Times сообщала об угрозе Венгрии заблокировать продление санкций ЕС в отношении двух тысяч российских физических лиц, если из списка не будет исключен предприниматель Михаил Фридман.

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мировая экономика, венгрия, михаил фридман, ес, reuters, financial times