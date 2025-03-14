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В Кремле назвали незаконными санкции против Ирана по ядерному досье
В Кремле назвали незаконными санкции против Ирана по ядерному досье - 14.03.2025, ПРАЙМ
В Кремле назвали незаконными санкции против Ирана по ядерному досье
Все санкции в отношении Ирана, касающиеся ядерного досье, являются незаконными, вопрос нужно решать дипломатическим путем. Об этом заявил пресс-секретарь... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T13:02+0300
2025-03-14T13:02+0300
2025-03-14T13:02+0300
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Все санкции в отношении Ирана, касающиеся ядерного досье, являются незаконными, вопрос нужно решать дипломатическим путем. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "При этом иранская сторона никогда не говорила ни одного слова о намерении получить у себя в стране в своем пользовании ядерное оружие. Поэтому в этом плане, конечно же, все санкции... являются незаконными в нашем восприятии. Поэтому нужно дальше продолжать дипломатические усилия для решения этой проблемы", - пояснил Песков. В пятницу состоялась встреча министра иностранных дел Китая Ван И с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым, заместителем главы МИД КНР Ма Чжаосюем и заместителем главы МИД Ирана Каземом Гариб-Абади, которые ранее провели переговоры по иранской ядерной проблеме.В 2015 году Иран и шесть стран (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) заключили ядерную сделку, предусматривающую снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при администрации Дональда Трампа вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и возобновили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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иран, китай, дмитрий песков, рф, сергей рябков, ван и, мид
Политика, ИРАН, КИТАЙ, Дмитрий Песков, РФ, Сергей Рябков, Ван И, МИД
В Кремле назвали незаконными санкции против Ирана по ядерному досье
Песков: все санкции в отношении Ирана по ядерному досье являются незаконными
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Все санкции в отношении Ирана, касающиеся ядерного досье, являются незаконными, вопрос нужно решать дипломатическим путем. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"При этом иранская сторона никогда не говорила ни одного слова о намерении получить у себя в стране в своем пользовании ядерное оружие. Поэтому в этом плане, конечно же, все санкции... являются незаконными в нашем восприятии. Поэтому нужно дальше продолжать дипломатические усилия для решения этой проблемы", - пояснил Песков.
В пятницу состоялась встреча министра иностранных дел Китая Ван И с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым, заместителем главы МИД КНР Ма Чжаосюем и заместителем главы МИД Ирана Каземом Гариб-Абади, которые ранее провели переговоры по иранской ядерной проблеме.
В 2015 году Иран и шесть стран (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) заключили ядерную сделку, предусматривающую снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при администрации Дональда Трампа вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и возобновили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
В Пекине состоялась встреча замглав МИД России, Ирана и Китая