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ЕС снимет санкции с министра Дегтярева и ряда бизнесменов, передает AFP - 14.03.2025, ПРАЙМ
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ЕС снимет санкции с министра Дегтярева и ряда бизнесменов, передает AFP
ЕС снимет санкции с министра Дегтярева и ряда бизнесменов, передает AFP - 14.03.2025, ПРАЙМ
ЕС снимет санкции с министра Дегтярева и ряда бизнесменов, передает AFP
ЕС исключает из санкционных списков министра спорта России Михаила Дегтярева и некоторых бизнесменов, передает Agence France-Presse со ссылкой на дипломатов. | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T14:14+0300
2025-03-14T14:57+0300
политика
евросоюз
санкции против рф
михаил дегтярев
российские бизнесмены
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. ЕС исключает из санкционных списков министра спорта России Михаила Дегтярева и некоторых бизнесменов, передает Agence France-Presse со ссылкой на дипломатов.По данным агентства, помимо главы Минспорта, речь идет о Владимире Рашевском, Вячеславе Канторе, а также о сестре Алишера Усманова.В свою очередь, представитель европейской внешнеполитической службы Анитта Хиппер заявила, что Еврокомиссия не раскрывает подробности процесса исключения россиян из европейских санкционных списков, так как такие переговоры носят конфиденциальный характер."Мы не можем комментировать санкции и наши действия. &lt;…&gt; Обсуждения конкретных имен являются часть конфиденциальных переговоров между представителями государств-членов, мы не будем комментировать конкретные случаи. Но важно, что под санкциями остаются порядка 2400 человек. Это значительная и сильная цифра", — сказала она на брифинге в Брюсселе.По данным AFP, Венгрия согласилась на продление антироссийских санкций после того, как из списков исключили четырех человек.
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евросоюз, санкции против рф, михаил дегтярев, российские бизнесмены
Политика, Евросоюз, санкции против РФ, Михаил Дегтярев, российские бизнесмены
14:14 14.03.2025 (обновлено: 14:57 14.03.2025)
 
ЕС снимет санкции с министра Дегтярева и ряда бизнесменов, передает AFP

AFP: ЕС отменяет санкции в отношении главы Минспорта РФ Дегтярева

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. ЕС исключает из санкционных списков министра спорта России Михаила Дегтярева и некоторых бизнесменов, передает Agence France-Presse со ссылкой на дипломатов.
По данным агентства, помимо главы Минспорта, речь идет о Владимире Рашевском, Вячеславе Канторе, а также о сестре Алишера Усманова.
В свою очередь, представитель европейской внешнеполитической службы Анитта Хиппер заявила, что Еврокомиссия не раскрывает подробности процесса исключения россиян из европейских санкционных списков, так как такие переговоры носят конфиденциальный характер.
"Мы не можем комментировать санкции и наши действия. <…> Обсуждения конкретных имен являются часть конфиденциальных переговоров между представителями государств-членов, мы не будем комментировать конкретные случаи. Но важно, что под санкциями остаются порядка 2400 человек. Это значительная и сильная цифра", — сказала она на брифинге в Брюсселе.
По данным AFP, Венгрия согласилась на продление антироссийских санкций после того, как из списков исключили четырех человек.
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