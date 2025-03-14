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Шольц и Макрон обсудят Украину после переговоров с США
Шольц и Макрон обсудят Украину после переговоров с США - 14.03.2025, ПРАЙМ
Шольц и Макрон обсудят Украину после переговоров с США
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи в Берлине в ближайший вторник, 18 марта, обсудят вопросы европейской политики и... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T14:16+0300
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БЕРЛИН, 14 мар - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи в Берлине в ближайший вторник, 18 марта, обсудят вопросы европейской политики и ситуацию на Украине после её переговоров с США, сообщил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт."Федеральный канцлер Германии примет французского президента Эммануэля Макрона для беседы во вторник, 18 марта 2025 года, в 18.00 (20.00 мск) в Федеральной канцелярии", - говорится в сообщении.Уточняется, что основной целью встречи станет подготовка к очередному саммиту Европейского совета, который состоится 20–21 марта 2025 года в Брюсселе. "Поэтому центральными темами обсуждения станут вопросы европейской политики. Однако, как всегда, будут затронуты и международные вопросы, а также двусторонние отношения, включая, в частности, ситуацию на Украине после переговоров с США", - уточнил представитель правительства ФРГ.
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Политика, ЕС, санкции против РФ, отмена
Шольц и Макрон обсудят Украину после переговоров с США
Кабмин ФРГ: Шольц и Макрон обсудят политику ЕС и Украину после переговоров с США
БЕРЛИН, 14 мар - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи в Берлине в ближайший вторник, 18 марта, обсудят вопросы европейской политики и ситуацию на Украине после её переговоров с США, сообщил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.
"Федеральный канцлер Германии примет французского президента Эммануэля Макрона для беседы во вторник, 18 марта 2025 года, в 18.00 (20.00 мск) в Федеральной канцелярии", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что основной целью встречи станет подготовка к очередному саммиту Европейского совета, который состоится 20–21 марта 2025 года в Брюсселе. "Поэтому центральными темами обсуждения станут вопросы европейской политики. Однако, как всегда, будут затронуты и международные вопросы, а также двусторонние отношения, включая, в частности, ситуацию на Украине после переговоров с США", - уточнил представитель правительства ФРГ.