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Reuters: страны G7 изучают возможность введения новых санкций против России
Reuters: страны G7 изучают возможность введения новых санкций против России - 14.03.2025, ПРАЙМ
Reuters: страны G7 изучают возможность введения новых санкций против России
Страны G7 изучают возможности применения новых ограничений в отношении России, если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня на Украине. Об этом... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T15:50+0300
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Страны G7 изучают возможности применения новых ограничений в отношении России, если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня на Украине. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на проект итогового заявления по результатам встречи глав МИД стран "Большой семерки" в Канаде."Страны-члены G7 обсудили возможность введения дальнейших мер в отношении России в случае, если режим прекращения огня (на Украине - ред.) не будет согласован, включая дальнейшие санкции", - сказано в сообщении агентства со ссылкой на проект документа. "Большая семерка" призывает Россию к согласию на прекращение огня с Киевом на справедливых условиях и соблюдению договоренностей. В числе рассматриваемых мер, если Россия не согласится на это, называются ограничение цен на нефть и увеличение помощи Украине.
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россия, reuters, киев, украина
Политика, РОССИЯ, Reuters, Киев, УКРАИНА
Reuters: страны G7 изучают возможность введения новых санкций против России
Reuters: страны G7 обсудили возможность введения новых ограничений против России
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Страны G7 изучают возможности применения новых ограничений в отношении России, если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня на Украине. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на проект итогового заявления по результатам встречи глав МИД стран "Большой семерки" в Канаде.
"Страны-члены G7 обсудили возможность введения дальнейших мер в отношении России в случае, если режим прекращения огня (на Украине - ред.) не будет согласован, включая дальнейшие санкции", - сказано в сообщении агентства со ссылкой на проект документа.
"Большая семерка" призывает Россию к согласию на прекращение огня с Киевом на справедливых условиях и соблюдению договоренностей. В числе рассматриваемых мер, если Россия не согласится на это, называются ограничение цен на нефть и увеличение помощи Украине.
Министры G7 поддержали предложение о прекращении огня на Украине