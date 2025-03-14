https://1prime.ru/20250314/sanktsii-855799390.html

Совет ЕС продлил персональные антироссийские санкции

Совет ЕС продлил персональные антироссийские санкции - 14.03.2025, ПРАЙМ

Совет ЕС продлил персональные антироссийские санкции

Совет Европейского союза официально продлил персональные санкции против России до 15 сентября 2025 года. Об этом говорится в тексте заявления Совета. | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T17:25+0300

2025-03-14T17:25+0300

2025-03-14T17:25+0300

экономика

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БРЮССЕЛЬ, 14 мар – ПРАЙМ. Совет Европейского союза официально продлил персональные санкции против России до 15 сентября 2025 года. Об этом говорится в тексте заявления Совета."Совет ЕС принял решение продлить ограничительные меры против ответственных за угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины на шесть месяцев - до 15 сентября 2025 года", - сказано в документе.Из списка санкций были исключены четыре человека, но их имена не были разглашены. Кроме того, записи трех ранее умерших лиц также были удалены из списка санкций.Западные страны нарастили санкционное давление на Россию на фоне событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала проведения спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 16 пакетов санкций против российской стороны.

https://1prime.ru/20250314/sanktsii-855796176.html

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