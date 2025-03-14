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Аграрии Европы призвали смягчить пошлины на российские удобрения

Аграрии Европы призвали смягчить пошлины на российские удобрения - 14.03.2025, ПРАЙМ

Аграрии Европы призвали смягчить пошлины на российские удобрения

Сельхозпроизводители ЕС опасаются негативного влияния новых пошлин на удобрения и другую продукцию из РФ, призывают европейские институты пересмотреть проект... | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T18:40+0300

2025-03-14T18:40+0300

2025-03-14T18:42+0300

экономика

ес

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БРЮССЕЛЬ, 14 мар - ПРАЙМ. Сельхозпроизводители ЕС опасаются негативного влияния новых пошлин на удобрения и другую продукцию из РФ, призывают европейские институты пересмотреть проект постановления, говорится в заявлении крупнейшего объединения европейских сельхозпроизводителей Copa и Cogeca, которое есть в распоряжении РИА Новости. Ранее в пятницу Совет Евросоюза утвердил переговорную позицию по введению новых заградительных пошлин на сельхозпродукцию и удобрения из России и Белоруссии, которую теперь должен рассмотреть Европейский парламент. "Предложение, которое было подготовлено без надлежащей оценки последствий, не предлагает ни краткосрочных решений, ни четкой среднесрочной и долгосрочной стратегии поиска альтернатив. В этой связи Copa и Cogeca встревожены позицией Совета, который не добился существенного прогресса по сравнению с предложением Еврокомиссии", - говорится в заявлении аграриев. По их мнению, в нынешнем виде предложение Совета ЕС ставит под угрозу поставки продовольствия в вс странах Евросоюза. "ЕС не может позволить себе рисковать поставками сельскохозяйственной продукции. Европейский парламент готовится к голосованию по этому вопросу, мы надеемся, что наши опасения будут услышаны", - говорится в документе. Сельхозпроизводители, в частности, просят отложить на год введение заградительных пошлин на импорт удобрений из России и Белоруссии, а также отменить пошлины на поставки такой продукции из других стран. Они также призвали ввести меры контроля за ценами на удобрения. По данным Совета ЕС, новые пошлины охватят весь российский сельхозэкспорт в ЕС, тогда как в 2023 году они распространялись только 15% таких поставок. Что касается удобрений, что в 2023 году их импорт в ЕС составил 3,6 миллиона тонн, а его стоимость оценивается в 1,28 миллиарда евро. Это четверть всех импортируемых в ЕС удобрений. Еврокомиссия 18 января предложила ввести новые заградительные пошлины на сельхозтовары и удобрения из России и Белоруссии, объяснив эту инициативу необходимостью защитить ЕС от зависимости от РФ в этой сфере. В Еврокомиссии также заявили, что новые ограничительные меры не затронут транзит сельскохозяйственной продукции и удобрений из РФ и Белоруссии в третьи страны. Предложение Еврокомиссии должно быть рассмотрено и утверждено Европарламентом и Евросоветом для вступления в силу. Евросоюз уже вводил пошлины на российские и белорусские сельхозтовары в июле 2024 года. Решение касалось пошлин на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки. В зависимости от конкретного продукта пошлины были увеличены либо на 95 евро за тонну импортируемой в Евросоюз продукции, либо до 50%. При этом в 2024 году в разных странах ЕС прошли масштабные акции фермеров против беспошлинного ввоза украинской сельхозпродукции, а также общей сельскохозяйственной политики ЕС в целом.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, аграрии, удобрения, россия, пошлины