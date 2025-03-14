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Таллин ввел санкции против главы Минспорта РФ, исключенного из санкций ЕС - 14.03.2025, ПРАЙМ
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Таллин ввел санкции против главы Минспорта РФ, исключенного из санкций ЕС
Таллин ввел санкции против главы Минспорта РФ, исключенного из санкций ЕС - 14.03.2025, ПРАЙМ
Таллин ввел санкции против главы Минспорта РФ, исключенного из санкций ЕС
Эстония ввела санкции против министра спорта РФ Михаила Дегтярёва, предпринимателя Вячеслава Кантора и сестру бизнесмена Алишера Усманова после их исключения из | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T18:47+0300
2025-03-14T18:47+0300
политика
эстония
михаил дегтярев
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Эстония ввела санкции против министра спорта РФ Михаила Дегтярёва, предпринимателя Вячеслава Кантора и сестру бизнесмена Алишера Усманова после их исключения из санкционных списков ЕС, сообщил глава МИД страны Маргус Цахкна. В пятницу агентство Франс Пресс сообщило об исключении из санкционных списков Дегтярёва, бывшего руководителя группы "Еврохим" Владимира Рашевского, Кантора и сестру бизнесмена Алишера Усманова Гульбахор Исмаилову. Как отмечало агентство, Венгрия, ранее не дававшая согласия на продление санкций, согласилась на это после того, как из списков исключили четырех человек. "Я принял решение о введении государственных финансовых санкций против Кантора, Дегтярева и Исмаиловой, которые были исключены из санкционного списка ЕС под давлением Венгрии", - приводит слова Цахкны телерадиокомпания ERR. Ранее источник в Евросоюзе сообщил РИА Новости, что страны ЕС после согласования постпредами окончательно утвердили продление персональных санкций против России на полгода всего за сутки до их истечения.
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эстония, михаил дегтярев
Политика, ЭСТОНИЯ, Михаил Дегтярев
18:47 14.03.2025
 
Таллин ввел санкции против главы Минспорта РФ, исключенного из санкций ЕС

МИД: Таллин ввел санкции против главы Минспорта РФ, исключенного из санкций ЕС

© Unsplash/Jacques BoppВид на Таллин, Эстония
Вид на Таллин, Эстония
© Unsplash/Jacques Bopp
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Эстония ввела санкции против министра спорта РФ Михаила Дегтярёва, предпринимателя Вячеслава Кантора и сестру бизнесмена Алишера Усманова после их исключения из санкционных списков ЕС, сообщил глава МИД страны Маргус Цахкна.
В пятницу агентство Франс Пресс сообщило об исключении из санкционных списков Дегтярёва, бывшего руководителя группы "Еврохим" Владимира Рашевского, Кантора и сестру бизнесмена Алишера Усманова Гульбахор Исмаилову. Как отмечало агентство, Венгрия, ранее не дававшая согласия на продление санкций, согласилась на это после того, как из списков исключили четырех человек.
"Я принял решение о введении государственных финансовых санкций против Кантора, Дегтярева и Исмаиловой, которые были исключены из санкционного списка ЕС под давлением Венгрии", - приводит слова Цахкны телерадиокомпания ERR.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
ЕС снимет санкции с министра Дегтярева и ряда бизнесменов, передает AFP
14:14
Ранее источник в Евросоюзе сообщил РИА Новости, что страны ЕС после согласования постпредами окончательно утвердили продление персональных санкций против России на полгода всего за сутки до их истечения.
 
ПолитикаЭСТОНИЯМихаил Дегтярев
 
 
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