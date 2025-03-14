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Таллин ввел санкции против главы Минспорта РФ, исключенного из санкций ЕС
Таллин ввел санкции против главы Минспорта РФ, исключенного из санкций ЕС - 14.03.2025, ПРАЙМ
Таллин ввел санкции против главы Минспорта РФ, исключенного из санкций ЕС
Эстония ввела санкции против министра спорта РФ Михаила Дегтярёва, предпринимателя Вячеслава Кантора и сестру бизнесмена Алишера Усманова после их исключения из | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T18:47+0300
2025-03-14T18:47+0300
2025-03-14T18:47+0300
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Эстония ввела санкции против министра спорта РФ Михаила Дегтярёва, предпринимателя Вячеслава Кантора и сестру бизнесмена Алишера Усманова после их исключения из санкционных списков ЕС, сообщил глава МИД страны Маргус Цахкна. В пятницу агентство Франс Пресс сообщило об исключении из санкционных списков Дегтярёва, бывшего руководителя группы "Еврохим" Владимира Рашевского, Кантора и сестру бизнесмена Алишера Усманова Гульбахор Исмаилову. Как отмечало агентство, Венгрия, ранее не дававшая согласия на продление санкций, согласилась на это после того, как из списков исключили четырех человек. "Я принял решение о введении государственных финансовых санкций против Кантора, Дегтярева и Исмаиловой, которые были исключены из санкционного списка ЕС под давлением Венгрии", - приводит слова Цахкны телерадиокомпания ERR. Ранее источник в Евросоюзе сообщил РИА Новости, что страны ЕС после согласования постпредами окончательно утвердили продление персональных санкций против России на полгода всего за сутки до их истечения.
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эстония, михаил дегтярев
Политика, ЭСТОНИЯ, Михаил Дегтярев
Таллин ввел санкции против главы Минспорта РФ, исключенного из санкций ЕС
МИД: Таллин ввел санкции против главы Минспорта РФ, исключенного из санкций ЕС
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Эстония ввела санкции против министра спорта РФ Михаила Дегтярёва, предпринимателя Вячеслава Кантора и сестру бизнесмена Алишера Усманова после их исключения из санкционных списков ЕС, сообщил глава МИД страны Маргус Цахкна.
В пятницу агентство Франс Пресс сообщило об исключении из санкционных списков Дегтярёва, бывшего руководителя группы "Еврохим" Владимира Рашевского, Кантора и сестру бизнесмена Алишера Усманова Гульбахор Исмаилову. Как отмечало агентство, Венгрия, ранее не дававшая согласия на продление санкций, согласилась на это после того, как из списков исключили четырех человек.
"Я принял решение о введении государственных финансовых санкций против Кантора, Дегтярева и Исмаиловой, которые были исключены из санкционного списка ЕС под давлением Венгрии", - приводит слова Цахкны телерадиокомпания ERR.
ЕС снимет санкции с министра Дегтярева и ряда бизнесменов, передает AFP
Ранее источник в Евросоюзе сообщил РИА Новости, что страны ЕС после согласования постпредами окончательно утвердили продление персональных санкций против России на полгода всего за сутки до их истечения.