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ЦБ РФ сообщил о росте страховых сборов в России - 14.03.2025, ПРАЙМ
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ЦБ РФ сообщил о росте страховых сборов в России
ЦБ РФ сообщил о росте страховых сборов в России - 14.03.2025, ПРАЙМ
ЦБ РФ сообщил о росте страховых сборов в России
Объем страховых сборов в 2024 году увеличился на 62,8% относительно показателя годом ранее, до 3,7 триллиона рублей, почти весь рост страхового рынка обеспечили | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T18:19+0300
2025-03-14T18:19+0300
экономика
банк россии
страховые сборы
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Объем страховых сборов в 2024 году увеличился на 62,8% относительно показателя годом ранее, до 3,7 триллиона рублей, почти весь рост страхового рынка обеспечили инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) и накопительное страхование жизни (НСЖ), говорится в "Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков" Банка России. "В 2024 году страховой рынок увеличился на 62,8%, до 3,7 триллиона рублей, значительно опередив рост экономики. Отношение страховых премий к ВВП увеличилось на 0,6 п.п., до 1,9%, в 2024 году. Почти весь рост страхового рынка в 2024 году обеспечили ИСЖ и НСЖ, остальные сегменты в совокупности увеличились на 2,8%, до 1,8 триллиона рублей. В сегменте ином, чем страхование жизни, основной рост пришелся на ДМС, страхование автокаско и корпоративные виды страхования", - указывается в обзоре. Наибольшее снижение премий произошло в кредитном страховании жизни и страховании от НС и болезней через банковский канал из-за перехода на коллективные схемы страхования, сокращения объемов выдач кредитов населению и включения банками страхового риска в кредитный договор. Часть снижения кредитного страхования носит технический характер и объясняется заключением таких договоров в сегменте ДМС, говорится в материалах. "Объем выплат по договорам страхования в 2024 году увеличился более чем в два раза г/г, до 2,1 триллиона рублей. Основной рост выплат в страховании жизни пришелся на НСЖ, а в страховании ином, чем страхование жизни, – на автострахование и страхование имущества юридических лиц", - отмечается там же. Количество жалоб на страховщиков в 2024 году снизилось на 30% – в основном за счет сокращения числа шаблонных жалоб на несогласие с коэффициентом бонус-малус по ОСАГО, напоминает ЦБ в обзоре.
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банк россии, страховые сборы
Экономика, Банк России, страховые сборы
18:19 14.03.2025
 
ЦБ РФ сообщил о росте страховых сборов в России

Банк России: объем страховых сборов в 2024 году вырос на 62,8% - до 3,7 трлн руб

© fotolia.com / apopsПрибыль
Прибыль - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
© fotolia.com / apops
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Объем страховых сборов в 2024 году увеличился на 62,8% относительно показателя годом ранее, до 3,7 триллиона рублей, почти весь рост страхового рынка обеспечили инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) и накопительное страхование жизни (НСЖ), говорится в "Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков" Банка России.
"В 2024 году страховой рынок увеличился на 62,8%, до 3,7 триллиона рублей, значительно опередив рост экономики. Отношение страховых премий к ВВП увеличилось на 0,6 п.п., до 1,9%, в 2024 году. Почти весь рост страхового рынка в 2024 году обеспечили ИСЖ и НСЖ, остальные сегменты в совокупности увеличились на 2,8%, до 1,8 триллиона рублей. В сегменте ином, чем страхование жизни, основной рост пришелся на ДМС, страхование автокаско и корпоративные виды страхования", - указывается в обзоре.
Наибольшее снижение премий произошло в кредитном страховании жизни и страховании от НС и болезней через банковский канал из-за перехода на коллективные схемы страхования, сокращения объемов выдач кредитов населению и включения банками страхового риска в кредитный договор. Часть снижения кредитного страхования носит технический характер и объясняется заключением таких договоров в сегменте ДМС, говорится в материалах.
"Объем выплат по договорам страхования в 2024 году увеличился более чем в два раза г/г, до 2,1 триллиона рублей. Основной рост выплат в страховании жизни пришелся на НСЖ, а в страховании ином, чем страхование жизни, – на автострахование и страхование имущества юридических лиц", - отмечается там же.
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
Минфин внесет проект о налоговых льготах для долевого страхования жизни
Вчера, 12:38
Количество жалоб на страховщиков в 2024 году снизилось на 30% – в основном за счет сокращения числа шаблонных жалоб на несогласие с коэффициентом бонус-малус по ОСАГО, напоминает ЦБ в обзоре.
 
ЭкономикаБанк Россиистраховые сборы
 
 
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