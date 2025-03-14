https://1prime.ru/20250314/siriya-855806819.html
СБ ООН одобрил предложенное Россией и США заявление по Сирии
СБ ООН одобрил предложенное Россией и США заявление по Сирии - 14.03.2025, ПРАЙМ
СБ ООН одобрил предложенное Россией и США заявление по Сирии
Совет Безопасности ООН принял заявление председателя, в котором осудил вспышку насилия в Сирии и призвал переходные власти страны защищать всех граждан страны,... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T21:25+0300
2025-03-14T21:25+0300
2025-03-14T21:25+0300
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ООН, 14 мар – ПРАЙМ. Совет Безопасности ООН принял заявление председателя, в котором осудил вспышку насилия в Сирии и призвал переходные власти страны защищать всех граждан страны, независимо от их вероисповедания, говорится в соответствующем документе. Как, в свою очередь, уточнил первый зампостпреда РФ при Всемирной организации Дмитрий Полянский, проект заявления совместно предложили Россия и США. В соответствующем заявлении СБ ООН "решительно осуждает" повсеместные акты насилия, которые совершаются в провинциях Латкия и Тартус в Сирии с 6 марта, в том числе массовые убийства гражданских лиц, "прежде всего среди общины алавитов". Также Совет призывает власти переходного периода защищать всех сирийцев, независимо от их этнической или религиозной принадлежности. Помимо прочего, СБ выражает серьезную обеспокоенность тем, что вследствие этого насилия растет напряженность в отношениях между общинами в Сирии, и призывает все стороны немедленно прекратить насилие и подстреĸательсĸую деятельность. Заявление председателя — это заявление председателя СБ от имени Совета (в марте - Дания), утверждаемое на официальном заседании Совета и публикуемое в качестве официального документа Совета. В провинциях Латакия и Тартус в Сирии 6 марта вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и армией с одной стороны и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске, с другой. По последним данным неправительственной организации Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), с начала столкновений в прибрежной части Сирии были убиты 830 гражданских - представители алавитской общины. Министерство обороны Сирии сообщило, что в столкновениях с вооруженными группами противников новых властей за эти дни погиб 231 сотрудник силовых структур. Оно также объявило 10 марта о завершении силовой операции и стабилизации ситуации в провинциях Латакия и Тартус.
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сб оон, россия, сша, сирия
Политика, СБ ООН, РОССИЯ, США, СИРИЯ
СБ ООН одобрил предложенное Россией и США заявление по Сирии
СБ ООН одобрил предложенное Россией и США заявление с осуждением насилия в Сирии
ООН, 14 мар – ПРАЙМ. Совет Безопасности ООН принял заявление председателя, в котором осудил вспышку насилия в Сирии и призвал переходные власти страны защищать всех граждан страны, независимо от их вероисповедания, говорится в соответствующем документе.
Как, в свою очередь, уточнил первый зампостпреда РФ при Всемирной организации Дмитрий Полянский, проект заявления совместно предложили Россия и США.
В соответствующем заявлении СБ ООН "решительно осуждает" повсеместные акты насилия, которые совершаются в провинциях Латкия и Тартус в Сирии с 6 марта, в том числе массовые убийства гражданских лиц, "прежде всего среди общины алавитов".
Также Совет призывает власти переходного периода защищать всех сирийцев, независимо от их этнической или религиозной принадлежности.
Россия обеспокоена вспышкой насилия в Сирии, заявил Лавров
Помимо прочего, СБ выражает серьезную обеспокоенность тем, что вследствие этого насилия растет напряженность в отношениях между общинами в Сирии, и призывает все стороны немедленно прекратить насилие и подстреĸательсĸую деятельность.
Заявление председателя — это заявление председателя СБ от имени Совета (в марте - Дания), утверждаемое на официальном заседании Совета и публикуемое в качестве официального документа Совета.
В провинциях Латакия и Тартус в Сирии 6 марта вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и армией с одной стороны и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске, с другой. По последним данным неправительственной организации Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), с начала столкновений в прибрежной части Сирии были убиты 830 гражданских - представители алавитской общины. Министерство обороны Сирии сообщило, что в столкновениях с вооруженными группами противников новых властей за эти дни погиб 231 сотрудник силовых структур. Оно также объявило 10 марта о завершении силовой операции и стабилизации ситуации в провинциях Латакия и Тартус.