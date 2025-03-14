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Совкомбанк заработал по МСФО 77 млрд руб чистой прибыли за 2024 год

Совкомбанк заработал по МСФО 77 млрд руб чистой прибыли за 2024 год - 14.03.2025, ПРАЙМ

Совкомбанк заработал по МСФО 77 млрд руб чистой прибыли за 2024 год

Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО за 2024 год составила 77 миллиардов рублей, что соответствует 3,73 рубля на акцию, говорится в сообщении банка. | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T11:38+0300

2025-03-14T11:38+0300

2025-03-14T11:39+0300

россия

финансы

сергей хотимский

совкомбанк

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МОСКВА, 14 мар – ПРАЙМ. Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО за 2024 год составила 77 миллиардов рублей, что соответствует 3,73 рубля на акцию, говорится в сообщении банка."Выручка выросла в 2 раза до 722 миллиардов рублей (395 миллиардов в 2023 году). Рост обеспечили рекордные объемы кредитования, выдачи банковских гарантий, страхования и комиссионных услуг. Чистая прибыль снизилась на 19% по сравнению с 2023 годом и составила 77 миллиардов рублей (3,73 рублей на акцию), поскольку в 2023 году банк получил значительные разовые доходы, отсутствующие в отчетном периоде. Также на прибыль повлияла единовременная отрицательная переоценка портфеля ценных бумаг в связи с волатильностью на рынке", - сообщил банк."Мы довольны результатами 2024 года. Снижение чистой прибыли после рекордного 2023 было ожидаемым", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правления Совкомбанка Сергея Хотимского.Розничный кредитный портфель Совкомбанка увеличился за 2025 год на 61% и составил 1,3 триллиона рублей корпоративный кредитный портфель - на 26%, до 1,4 триллиона рублей. Чистые процентные доходы составили 158 миллиардов рублей, увеличившись на 14% по сравнению с 2023 годом. Чистые комиссионные доходы приросли на 47% и достигли 39 миллиардов рублей. Средства физлиц на 31 декабря 2024 года составили 1,188 триллиона рублей, увеличившись на 43% год к году, а юрлиц - выросли на 11%, до 1,854 триллиона рублей. Активы увеличились на 27% год к году и составили 4 триллиона рублей на 31 декабря 2024 года за счет органического и неорганического роста. Капитал вырос на 31% год к году, достигнув 390 миллиардов рублей (с учетом субординированного долга в 57,8 миллиарда рублей, 23,5 миллиарда рублей дивидендов, выплаченных в июле 2024 года, и 11,5 миллиарда рублей, привлеченных от 51 тысячи инвесторов в ходе IPO в декабре 2023 года). Рентабельность капитала (ROE) составила 26%.Как отметил Хотимский, банк оптимистично оценивает перспективы 2025 года и намерен повысить ROE."Ключевой задачей на 2025 год станет увеличение вклада LLM-моделей в ROE с 0,2% до 4%", - добавил он.

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россия, финансы, сергей хотимский, совкомбанк