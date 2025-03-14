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Совфед одобрил перенос платежей по межправсоглашениям России и Белоруссии

Совфед одобрил перенос платежей по межправсоглашениям России и Белоруссии - 14.03.2025, ПРАЙМ

Совфед одобрил перенос платежей по межправсоглашениям России и Белоруссии

Сенаторы ратифицировали соглашение об изменении условий отдельных российско-белорусских межправительственных соглашений и протокола к нему, которые... | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T12:11+0300

2025-03-14T12:11+0300

2025-03-14T12:11+0300

экономика

россия

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совфед

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Сенаторы ратифицировали соглашение об изменении условий отдельных российско-белорусских межправительственных соглашений и протокола к нему, которые предусматривают перенос платежей по кредитным обязательствам Минска. Соглашение было подписано в Москве 25 апреля, а протокол - 11 июля прошлого года. Ранее замминистра финансов РФ Владимир Колычев пояснял, что в целях снижения платежной нагрузки на бюджет Республики Беларусь в части погашения и обслуживания долговых обязательств перед Российской Федерацией в 2024 году были подписаны соглашение и протокол. Документы предусматривают перенос платежей в погашение основного долга с 1 апреля 2024 года по 31 декабря 2024 года и процентных платежей с 1 июля по 31 декабря 2024 года на период 2031-2036 годов. Общая сумма платежей, подлежащая отсрочке, составляет порядка 800 миллионов в долларовом эквиваленте, сказал Колычев.

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россия, белоруссия, совфед