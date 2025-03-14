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В Госдуму внесут проект об увеличении сборов с букмекерских контор - 14.03.2025, ПРАЙМ
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В Госдуму внесут проект об увеличении сборов с букмекерских контор
В Госдуму внесут проект об увеличении сборов с букмекерских контор - 14.03.2025, ПРАЙМ
В Госдуму внесут проект об увеличении сборов с букмекерских контор
Фракция "Справедливая Россия - За правду" в Государственной Думе планирует внести на рассмотрение законопроект, предусматривающий увеличение отчислений... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T11:13+0300
2025-03-14T11:13+0300
бизнес
сергей миронов
госдума
дума
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Фракция "Справедливая Россия - За правду" в Государственной Думе планирует внести на рассмотрение законопроект, предусматривающий увеличение отчислений букмекерских контор в пользу российского спорта. Информация о законопроекте была предоставлена РИА Новости.Соавтором инициативы выступил лидер партии Сергей Миронов. Как сообщили в пресс-службе, проект будет представлен Думе в ближайшее время.Предлагаемые изменения предусматривают увеличение размера целевых отчислений до 3% и установление минимальной суммы выплат в размере 40 миллионов рублей. В пояснительной записке подчеркивается, что данный механизм учитывает рост доходов букмекерской отрасли.Миронов пояснил, что законопроект предполагает увеличение ежеквартальных отчислений букмекерских контор в российские спортивные федерации и профессиональные лиги с 2% до 3%. Минимальный платеж, согласно предложению, составит 40 миллионов рублей вместо текущих 30 миллионов.По мнению Миронова, повышение нормативов отчислений позволит увеличить вклад букмекерской индустрии в долгосрочное финансирование российского спорта и спортивной инфраструктуры, а также уменьшить диспропорцию между доходами игорного бизнеса и его участием в социально значимых проектах."Партия Справедливая Россия – За правду" решила указать на важнейший источник дополнительного финансирования развития российского спорта. Ведь игорный бизнес – это та самая сфера, где на пустом месте крутятся сотни миллиардов рублей. Там никто ничего не производит, а только "зарабатывает" на азартных людях, готовых в погоне за выигрышем рискнуть последними деньгами. Раз так, то пускай букмекеры увеличивают поддержку спортивных федераций и профессиональных лиг", – считает лидер эсеров. Миронов, ссылаясь на данные Forbes, отметил, что совокупный доход российских букмекерских компаний от ставок на спорт в 2023 году достиг 1,2 триллиона рублей, в то время как в 2022 году этот показатель составлял 879,2 миллиарда рублей.По его словам, депутаты считают, что в связи с ростом прибыли букмекеров необходимо увеличить размер обязательных целевых отчислений.
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бизнес, сергей миронов, госдума, дума
Бизнес, Сергей Миронов, Госдума, Дума
11:13 14.03.2025
 
В Госдуму внесут проект об увеличении сборов с букмекерских контор

В ГД внесут проект об увеличении сборов с букмекерских контор для поддержки спорта

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Фракция "Справедливая Россия - За правду" в Государственной Думе планирует внести на рассмотрение законопроект, предусматривающий увеличение отчислений букмекерских контор в пользу российского спорта. Информация о законопроекте была предоставлена РИА Новости.
Соавтором инициативы выступил лидер партии Сергей Миронов. Как сообщили в пресс-службе, проект будет представлен Думе в ближайшее время.
Предлагаемые изменения предусматривают увеличение размера целевых отчислений до 3% и установление минимальной суммы выплат в размере 40 миллионов рублей. В пояснительной записке подчеркивается, что данный механизм учитывает рост доходов букмекерской отрасли.
Миронов пояснил, что законопроект предполагает увеличение ежеквартальных отчислений букмекерских контор в российские спортивные федерации и профессиональные лиги с 2% до 3%. Минимальный платеж, согласно предложению, составит 40 миллионов рублей вместо текущих 30 миллионов.
По мнению Миронова, повышение нормативов отчислений позволит увеличить вклад букмекерской индустрии в долгосрочное финансирование российского спорта и спортивной инфраструктуры, а также уменьшить диспропорцию между доходами игорного бизнеса и его участием в социально значимых проектах.
"Партия Справедливая Россия – За правду" решила указать на важнейший источник дополнительного финансирования развития российского спорта. Ведь игорный бизнес – это та самая сфера, где на пустом месте крутятся сотни миллиардов рублей. Там никто ничего не производит, а только "зарабатывает" на азартных людях, готовых в погоне за выигрышем рискнуть последними деньгами. Раз так, то пускай букмекеры увеличивают поддержку спортивных федераций и профессиональных лиг", – считает лидер эсеров.
Миронов, ссылаясь на данные Forbes, отметил, что совокупный доход российских букмекерских компаний от ставок на спорт в 2023 году достиг 1,2 триллиона рублей, в то время как в 2022 году этот показатель составлял 879,2 миллиарда рублей.
По его словам, депутаты считают, что в связи с ростом прибыли букмекеров необходимо увеличить размер обязательных целевых отчислений.
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
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