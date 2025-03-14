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Спрос на доставку грузов между Россией и Казахстаном снизился на 5%

Спрос на доставку грузов между Россией и Казахстаном снизился на 5% - 14.03.2025, ПРАЙМ

Спрос на доставку грузов между Россией и Казахстаном снизился на 5%

Спрос на доставку грузов между Россией и Казахстаном в январе-феврале снизился на 5% в годовом выражении из-за уменьшения объемов экспорта и трудностей с... | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T03:32+0300

2025-03-14T03:32+0300

2025-03-14T03:32+0300

бизнес

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Спрос на доставку грузов между Россией и Казахстаном в январе-феврале снизился на 5% в годовом выражении из-за уменьшения объемов экспорта и трудностей с оформлением грузов, говорится в совместном исследовании ассоциации "АвтоГрузЭкс" и логистического оператора ПЭК, с которым ознакомилось РИА Новости. "За январь-февраль спрос на доставку между Казахстаном и Россией снизился на 5% год к году... Снижение спроса связано с уменьшением объема экспортируемых грузов из России, с одной стороны, и расширением перечня товаров, ввоз которых на территорию России из Казахстана невозможен без оформления спецразрешений, с другой", - приводятся в обзоре слова президента "АвтоГрузЭкс" Вадима Филатова. Он добавил, что логистику значительно тормозит увеличение числа таможенных проверок на погранпереходах. При этом процедура экспортного контроля может длиться от 10 минут до двух суток. "В условиях снижения спроса на доставку между Россией и Казахстаном среднее время пересечения границы сократилось на 67%, до 12-36 часов, что тем не менее остается критически высоким показателем и приносит существенные убытки: сутки простоя на погранпереходе обходятся перевозчикам в 20 тысяч рублей", - подчеркнул Филатов. Решить проблему, по его словам, поможет создание единой цифровой платформы государственного информирования, на которой будут публиковаться обновляемые данные об экспортных ограничениях. Кроме того, платформу бронирования электронной очереди важно дополнить запуском системы предварительного уведомления компаний о неверно оформленных документах для пересечения границы.

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бизнес, россия, казахстан