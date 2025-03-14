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США намерены возобновить поставки на Украину наземных бомб, сообщили СМИ

США намерены возобновить поставки на Украину наземных бомб, сообщили СМИ - 14.03.2025, ПРАЙМ

США намерены возобновить поставки на Украину наземных бомб, сообщили СМИ

США намерены возобновить поставки на Украину бомб дальнего действия, известных как наземные бомбы малого диаметра (GLSDB), после того как они были... | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T01:11+0300

2025-03-14T01:11+0300

2025-03-14T01:11+0300

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. США намерены возобновить поставки на Украину бомб дальнего действия, известных как наземные бомбы малого диаметра (GLSDB), после того как они были модернизированы, передает агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники. В мае Рейтер признавало, что российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) эффективны против GLSDB. Минобороны РФ впервые сообщило сбитом российской системой ПВО снаряде GLSDB 28 марта 2023 года. Белый дом тогда не смог подтвердить это. Позднее, согласно данным из ежедневных сводок МО РФ, был сбит еще один снаряд в апреле и потом еще четыре - в октябре. По словам источников агентства, в последние недели были проведены испытательные стрельбы модернизированными версиями GLSDB, чтобы оценить их эффективность. "Повторное применение GLSDB на поле боя может произойти в ближайшие дни, так как их запасы уже имеются в Европе. Последний раз украинцы использовали это оружие несколько месяцев назад", - утверждают источники агентства. Как отмечается, боеприпасы поступят на фоне сообщений о том, что запасы армейских тактических ракетных комплексов (ATACMS) аналогичной дальности на Украине исчерпаны. Ранее в Пентагоне сообщили РИА Новости, что США с 2.00 мск 4 марта приостановили поставки Украине всех видов военной помощи. После встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечалось, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорилось, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Помощник президента России Юрий Ушаков позднее заявил, что предложение о 30-дневном перемирии, согласованное на встрече представителей США и Украины в Саудовской Аравии, нужно дорабатывать с учетом интересов России. Он также назвал это перемирие ничем иным, как временной передышкой для украинских военных. Ушаков напомнил, что Россия стремится к долгосрочному мирному урегулированию по Украине, которое учитывает интересы и озабоченности Москвы. Он отметил, что официальную позицию по отношению к предложенному США временному перемирию на Украине сформулирует президент РФ Владимир Путин. Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле. При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил, что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с президентом США Дональдом Трампом идеи перемирия на Украине.

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мировая экономика, украина, сша, рф, владимир путин, юрий ушаков, владимир зеленский