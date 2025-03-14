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США предоставили кредит TotalEnergies на проект в Мозамбике - 14.03.2025, ПРАЙМ
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США предоставили кредит TotalEnergies на проект в Мозамбике
США предоставили кредит TotalEnergies на проект в Мозамбике - 14.03.2025, ПРАЙМ
США предоставили кредит TotalEnergies на проект в Мозамбике
Администрация президента США Дональда Трампа решила предоставить кредит в 4,7 миллиарда долларов французской энергетической компании TotalEnergies на проект в... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T02:05+0300
2025-03-14T02:05+0300
газ
энергетика
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джо байден
totalenergies
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа решила предоставить кредит в 4,7 миллиарда долларов французской энергетической компании TotalEnergies на проект в области сжиженного природного газа в Мозамбике, который оставался замороженным с 2021 года, сообщает газета Financial Times со ссылкой на министра энергетики Мозамбика Эштевана Пале. Как пишет газета, TotalEnergies приостановила работу над проектом в 2021 году после убийства неподалеку от объекта в Мозамбике, которое совершили неизвестные исламисты. "Администрация... Трампа возобновила финансирование проекта французской TotalEnergies в области сжиженного природного газа в Мозамбике на сумму почти в 5 миллиардов долларов... Экспортно-импортный банк США (EXIM) заново одобрил кредит на проект размером 4,7 миллиарда долларов, который изначально был предоставлен в 2020 году во время первого президентского срока Трампа", - говорится в материале Financial Times. Министр заявил в комментарии для газеты, что Мозамбик приветствует это решение, и выразил надежду, что реализация проекта "станет существенным вкладом в мировую энергетическую безопасность". В январе Financial Times сообщала, что TotalEnergies не смогла убедить администрацию предыдущего президента США Джо Байдена одобрить выделение этого кредита. Французская TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает почти в 130 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке. Штат компании превышает 100 тысяч человек.
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газ, мозамбик, сша, москва, дональд трамп, джо байден, totalenergies, financial times
Газ, Энергетика, Экономика, МОЗАМБИК, США, МОСКВА, Дональд Трамп, Джо Байден, TotalEnergies, Financial Times
02:05 14.03.2025
 
США предоставили кредит TotalEnergies на проект в Мозамбике

Financial Times: США предоставили кредит TotalEnergies на проект в Мозамбике

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа решила предоставить кредит в 4,7 миллиарда долларов французской энергетической компании TotalEnergies на проект в области сжиженного природного газа в Мозамбике, который оставался замороженным с 2021 года, сообщает газета Financial Times со ссылкой на министра энергетики Мозамбика Эштевана Пале.
Как пишет газета, TotalEnergies приостановила работу над проектом в 2021 году после убийства неподалеку от объекта в Мозамбике, которое совершили неизвестные исламисты.
"Администрация... Трампа возобновила финансирование проекта французской TotalEnergies в области сжиженного природного газа в Мозамбике на сумму почти в 5 миллиардов долларов... Экспортно-импортный банк США (EXIM) заново одобрил кредит на проект размером 4,7 миллиарда долларов, который изначально был предоставлен в 2020 году во время первого президентского срока Трампа", - говорится в материале Financial Times.
Министр заявил в комментарии для газеты, что Мозамбик приветствует это решение, и выразил надежду, что реализация проекта "станет существенным вкладом в мировую энергетическую безопасность".
В январе Financial Times сообщала, что TotalEnergies не смогла убедить администрацию предыдущего президента США Джо Байдена одобрить выделение этого кредита.
Французская TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает почти в 130 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке. Штат компании превышает 100 тысяч человек.
 
ЭнергетикаЭкономикаГазМОЗАМБИКСШАМОСКВАДональд ТрампДжо БайденTotalEnergiesFinancial Times
 
 
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